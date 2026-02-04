Германия между солидарностью и страхом: подготовка к войне, помощь Украине и возобновление диалога с Москвой. Интервью с Умландом

С помощью Украине со стороны Германии формально все выглядит более чем убедительно. Берлин остается крупнейшим европейским донором Киева – как в военном, так и в экономическом измерении. Решение правящей коалиции увеличить финансирование Украины в бюджете 2026 года до рекордных 11,5 миллиарда евро лишь подчеркивает эту линию: артиллерия, дроны, бронетехника, Patriot. Параллельно Германия резко наращивает собственные оборонные расходы, готовясь к сценарию прямого столкновения России с НАТО в перспективе ближайших лет.

Но за фасадом стратегической решимости все четче проявляется внутреннее напряжение. Германия все еще остается глубоко разделенной в отношении к России. Восток страны значительно более скептически настроен относительно военной помощи Украине, санкций и даже самой трактовки причин войны. На этом фоне растет популярность "Альтернативы для Германии" – партии, которая открыто ставит под сомнение поддержку Киева, говорит о восстановлении энергетических связей с Москвой и одновременно обвиняется в игре в пользу Кремля.

Параллельно Германия стремительно отходит от роли чисто экономического гиганта и готовится к статусу полноценной военной силы. На фоне оценок о возможном конфликте России с НАТО в течение 2–3 лет Берлин резко наращивает оборонные расходы, модернизирует бундесвер и увеличивает численность армии. Перевооружение становится не только ответом на российскую угрозу, но и попыткой превратить Германию в ключевого военного лидера ЕС, сломав старый баланс сил в Европе.

В такой конфигурации Берлин пытается одновременно быть лидером Европы, гарантом безопасности и арбитром внутренних противоречий. Вопрос лишь в том, хватит ли Германии политического единства и стратегической выдержки, чтобы удержать этот баланс – и что произойдет с украинским вопросом, если внутренний маятник качнется в другую сторону.

Своими мыслями по этим и другим вопросам, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований при Шведском институте международных отношений Андреас Умланд.

– Германия среди лидеров по экономической и военной помощи Украине. На 2026 год правящая коалиция согласовала увеличить помощь с 8,5 до 11,5 млрд евро. Эта поддержка и в дальнейшем спокойно будет поступать, или будут преграды, учитывая то, что часть политических сил выступает против продолжения этого процесса?

– Эти цифры действительно выглядят впечатляюще, но только на фоне того, что Германия является крупнейшей экономикой Европы. Она объективно может помогать больше. Для нее это не столь большие суммы. Если посмотреть на соотношение к ВВП, то, скажем, скандинавские и балтийские страны предоставляют Украине даже большую помощь, чем Германия.

Что касается проблем, связанных с этой помощью, то они действительно есть. Одна из них, как вы правильно отметили, политический фактор. Прежде всего речь идет о правопопулистской, правоэкстремистской партии "Альтернатива для Германии", которая особенно сильна в восточных землях, бывшей территории советского блока. Но есть и левопопулистские силы, которые рассматривают Германию как страну, которая должна изолироваться от европейских и мировых процессов, не помогать таким государствам, как Украина, и сосредоточиться исключительно на собственных проблемах. К сожалению, этот нарратив достаточно популярен, особенно в Восточной Германии. Это одна из причин, почему вопрос помощи Украине является политически чувствительным. Она велика в абсолютных цифрах, но не является чрезмерной для Германии.

Другая проблема – ограниченные возможности самого немецкого военно-промышленного комплекса. Он значительно менее развит, чем в Соединенных Штатах. Именно поэтому значительная часть американского оружия, поступающего в Украину, фактически закупается такими странами, как Германия или другими европейскими государствами, в США.

– Украинские беженцы. Насколько это острый вопрос для Германии? Не секрет, что в Европе присутствует усталость из-за этого фактора. Канцлер Мерц недавно призвал президента Зеленского обеспечить, чтобы молодежь оставалась в Украине и не выезжала в Германию, ведь поток растет. Правящая коалиция также ввела определенные, хоть и небольшие, но все же ограничения по поддержке украинцев, прибывших ранее. Насколько немецкое общество сегодня остро воспринимает этот вопрос? Есть ли реальная усталость от присутствия украинцев в Германии?

– Вопрос миграции и беженцев является одним из ключевых в Германии, как и в других западных странах. Но он касается не только и не столько украинцев, которые находятся в несколько иной категории, чем мигранты из стран Ближнего Востока, Африки или Азии. Поэтому принципиально антагонистического отношения именно к украинцам нет. Конечно, отдельные негативные настроения существуют, но украинцы значительно быстрее интегрируются.

Также действует фактор исторической ответственности. Многие немцы помнят о преступлениях Вермахта и СС на территории Украины, и это формирует определенное чувство ответственности сегодня. К тому же в Германии хорошо понимают, что именно делает Россия в Украине, и это влияет на более толерантное отношение.

До недавнего времени существовала еще одна особенность: первая волна украинских беженцев после начала полномасштабной войны 2022 года получила социальную поддержку на уровне немецких граждан, а не как другие категории беженцев. Сейчас это изменили. Сегодня украинцы получают чуть меньшую поддержку, чем немцы, но несколько выше, чем другие беженцы. При этом действительно, сейчас все активнее обсуждается вопрос, должна ли Германия принимать большое количество мужчин из Украины, которые потенциально могли бы оставаться в Украине и быть мобилизованными. Но при этом я не вижу массового или системного негативного настроения против украинских беженцев.

Украинцы слишком хорошо интегрируются в немецкое общество. Они получают работу и становятся полезными для экономики. Для Германии это тоже важно, ведь она, как и большинство современных государств, имеет серьезную демографическую проблему. И решить ее за счет мигрантов из Африки или Азии сложнее, потому что они хуже интегрируются. Украинцы же относительно быстро изучают язык, получают образование и трудоустраиваются.

– Членство Украины в ЕС. Отмечается, что даже в так называемом мирном плане Трампа заложена идея ускоренного вступления Украины, мол, уже в 2027 году. Фридрих Мерц заявил, что 2027 год является нереалистичным и что Украина должна пройти все процедуры, как и другие страны. Как сейчас в немецкой власти воспринимают перспективу вступления Украины в Евросоюз?

– Я думаю, что идея быстрого вступления Украины в ЕС с американской стороны возникла из-за недостаточного понимания того, как функционирует Европейский Союз. В США часто не осознают, что ЕС – это совсем другая организация, чем НАТО, где выполнение условий вступления является относительно быстрым процессом. В ЕС же перед вступлением необходимо полностью адаптировать законодательство и систему государственного управления. Поэтому эта идея, хоть и популярная в Украине, к сожалению, выглядит малореалистичной.

Обсуждается вариант частичного вступления, но я тоже плохо представляю, как это может работать. К тому же Европейский Союз формально имеет статью о взаимной обороне, подобную статье 5 Вашингтонского договора НАТО. Но ЕС де-факто не создан как оборонный союз. Проблема в том, что в случае вступления Украины эта статья автоматически приобрела бы принципиально иное значение. До войны с Россией вопрос ее практического применения фактически не существовал. Теперь же он стал ключевым. Я не представляю, чтобы Украина вступила в ЕС, а блок был готов реально обеспечивать серьезные оборонные гарантии. Поэтому, когда Мерц говорит о нереалистичности 2027 года, он, скорее всего, имеет в виду именно глубину и продолжительность реформ – прежде всего в законодательстве и государственном управлении Украины.

– В Германии сейчас четкий разлом. Канцлер исходит из того, что диалог с Путиным возможен только после войны и "при определенных условиях". Зато о диалоге с Кремлем говорят не только в пророссийской АдГ, но и в СДПГ, где Мерцу предлагают "проявить больше смелости и инициативы в украинском вопросе" и предложить прямые переговоры с Путиным. Возникает простой вопрос: что именно восстанавливать и в каком виде?

– Здесь, на мой взгляд, ключевой вопрос – какой именно диалог и о чем он должен быть. Если речь идет о поиске компромиссов ради перемирия, то, думаю, даже Мерц не был бы категорически против. Но если речь идет о восстановлении того сотрудничества между Россией и Германией, которое существовало до 2022 года, глубокого, широкого и, к сожалению, не остановившегося даже в 2014 году, то это уже невозможно.

То, что я сейчас вижу в Германии – это масштабное переосмысление предыдущей политики в отношении России. И это касается не только Мерца или отдельных политиков, но и общества в целом. Все больше людей осознают, что эта политика была ошибочной и что сотрудничество с Россией в таком формате было стратегической ошибкой. Я думаю, что того партнерства, а я бы даже сказал, своеобразной "дружбы" между Германией и Россией – больше не будет. По крайней мере до тех пор, пока не произойдет не просто смена президента, а смена самого режима в России. А возможно, уже и после распада России как государства.

– Но ведь очевидно, что Германия до сих пор разделена в отношении к России. Водораздел между Восточной и Западной Германией сохраняется даже после десятилетий объединения. Если брать отношение к Украине, то жители восточных земель менее склонны поддерживать помощь и чаще, условно говоря, оправдывают действия Путина.

– Это вопрос, пожалуй, даже больше к психологам или историкам, чем к политологам. Но моя интерпретация такова. Мы говорим уже о более чем 35 годах после объединения Германии, и при этом восточногерманское общество во многих аспектах остается менее либеральным. Моя интерпретация заключается в том, что определенные черты – даже довоенной Германии до 1945 года – частично сохранились в культуре восточных земель. В результате сегодня примерно половина восточных немцев не поддерживает помощь Украине и выступает против санкций в отношении России.

Есть и другие объяснения: ошибки во время объединения, советский опыт, социально-экономические факторы. Но, на мой взгляд, ключевое – это отсутствие той либеральной трансформации, которая произошла на Западе в конце 60-х годов. Именно она до сих пор разделяет Восток и Запад – не только в вопросе Украины или России, но и в более широком мировоззренческом смысле.

– Что касается подготовки Германии к возможному нападению России на НАТО. В Европе все чаще говорят о возможном нападении России на НАТО через 2–3 года. Германия заявляет о модернизации бундесвера, росте бюджета и численности военных. Это уже реальная подготовка или пока больше планы и декларации?

– Реальные шаги есть, но проблема похожа на ту, что существует с помощью Украине. В Германии остаются сильные политические силы, которые выступают против перевооружения. Они считают, что следует сосредоточиться на социальной системе, образовании, поддержке бедных, а не вкладывать средства в оборону. У многих немцев до сих пор живет представление, что войны в Европе были потому, что Германия до 1945 года была агрессивной, а мира после 1945 года удалось достичь именно потому, что Германия стала пацифистской. Отсюда логика: если мы останемся мирными, то и нас не будут трогать. Это, кстати, очень напоминает украинские настроения до 2014 года – мол, мы никого не трогаем, значит, и нас не тронут. В Германии эта философия, к сожалению, до сих пор сохраняется у значительной части общества.

Вторая проблема – это реальное состояние бундесвера. В течение последних 30 лет он находился в крайне запущенном состоянии. Чтобы его восстановить, нужны масштабные реформы, большие инвестиции и, главное, время. Поэтому процесс идет медленно, хотя направление уже правильное.

– То есть политическая воля все же есть реально перевооружиться и сделать Германию другой?

– Да. Несмотря на пацифистские настроения, сегодня уже более 50% населения поддерживает реформу Бундесвера и инвестиции в оборону. Но эти реформы сложно реализовать быстро. После завершения холодной войны Бундесвер превратился в чрезмерно бюрократизированную структуру. Существует даже шутка, что Бундесвер больше боится аудита со стороны собственного правительства, чем России. Эту систему сейчас пытаются изменить, но стартовые условия были очень сложными, поэтому все происходит медленно.

– Насколько масштабное перевооружение Германии может создать напряжение внутри ЕС? Много лет Германия была кошельком Евросоюза и остается им. Теперь она хочет получить, условно говоря, и оружие в руки. Это не слишком хорошо воспринимается во Франции, учитывая историю и в Польше. Может ли перевооружение Германии реально привести к внутренним конфликтам в Европе, если ее армия станет самой сильной на континенте?

– Это скорее схематический подход. Кстати, он достаточно популярен в США. Например, теоретик международных отношений Джон Миршаймер в книге "Трагедия великих держав" еще в 2001 году спекулировал, что перевооружение Германии может привести даже к альянсу Франции с Россией против Берлина. Но сегодня эта логика выглядит устаревшей. Сейчас все наоборот. И поляки, и французы, и итальянцы скорее хотят видеть более сильную Германию. Они ожидают от нее лидерства. Проблемой является не сила Германии, а ее отсутствие в военном измерении.

Германия остается кошельком ЕС и одновременно глубоко проевропейской страной, которая поддерживает идею дальнейшей интеграции Европейского Союза. Сегодня ее не воспринимают как угрозу. Эти времена остались в прошлом.

– После победы на выборах, Мерц сразу задал другой, более жесткий тон – не как Меркель или Шольц. Он претендует на лидерство в Европе, активно оппонируя и Путину, и Трампу. Способен ли он реально сделать Германию политическим и безопасностным лидером ЕС?

– Мне кажется, это было бы хорошо, и Мерц для меня стал определенным приятным сюрпризом. Он человек, который пришел в немецкую политику из экономической сферы, поэтому у меня не было относительно него завышенных ожиданий. К тому же в его биографии есть предыдущие высказывания относительно России – с других времен, которые выглядели, скажем так, довольно странно. Но сейчас он проявил себя как принципиальный защитник европейских ценностей, Украины, международного права и так далее. И он действительно и риторически, и практически играет сейчас, я бы сказал, лидерскую роль. В то же время я не стал бы преувеличивать значение одной страны. Традиционно Германия в ЕС всегда действовала в сотрудничестве с другими государствами.

Классическим был тандем с Францией. Сейчас он, пожалуй, несколько меняется. Внезапно более активную роль начала играть Италия. Не до конца понятно, что будет с Великобританией, которая после Брекзита снова пересматривает свое отношение к Европейскому Союзу.

Кроме того, существуют институциональные механизмы: Еврокомиссия, Европейский парламент, Совет ЕС, где также есть люди, влияние которых на общую европейскую политику постоянно растет. Поэтому я не думаю, что Мерц сможет быть единым лидером. Он, безусловно, будет играть роль риторического и политического лидера, но сам механизм функционирования Евросоюза – это коллективное лидерство. Это несколько стран, которые берут на себя эту роль, а не одно государство, даже такое, как Германия.

– Но кто-то должен задавать тон даже в Европейском Союзе. Коллективность – это красиво, но, как показывают последние годы, она в ЕС очень часто дает сбой. И даже если не брать Венгрию или Словакию – там все более-менее понятно. Есть и прецедент Бельгии, которая так и не согласилась на использование замороженных активов. В общем, мир очень изменился, а вот ЕС, кажется, все еще нет.

– Сложно сказать. Это новая ситуация для Европейского Союза, и сам ЕС не был создан для таких условий. Это прежде всего экономический союз с определенной политической надстройкой. Вопросы обороны и безопасности традиционно относились к компетенции НАТО и неформального трансатлантического союза между Западной Европой и США.

Согласен, мир очень изменился, а Европейский Союз до сих пор функционирует в рамках Лиссабонского договора 2009 года, когда действовала старая система. Переделать или перестроить ЕС чрезвычайно сложно, потому что для этого нужно согласие всех государств-членов. А сейчас есть такие, условно говоря, "диссиденты", как Венгрия, Словакия, и, возможно, впоследствии Чехия. Не совсем понятно, что будет с Австрией или другими странами.

Мне кажется, что сейчас может сыграть роль так называемая "коалиция желающих", которая сформировалась вокруг поддержки Украины. В нее входят и неевропейские страны – Япония, Австралия, Канада и другие. Возможно, именно эта коалиция демократий в будущем будет представлять интересы демократического мира. Кстати, Венгрия в эту коалицию не входит. И, вероятно, будут возникать новые форматы сотрудничества. Тем более что Европе все больше нужны неевропейские партнеры. Если это не будут Соединенные Штаты, то Япония, Австралия, Канада будут играть все большую роль.

– Относительно "Альтернативы для Германии". Ультраправая, пророссийская партия, которая по некоторым опросам выходит на первое место на федеральном уровне. Насколько серьезной проблемой сегодня является АдГ для Германии?

– Я думаю, это одна из самых больших проблем для Германии, хотя и не в том смысле, как это часто представляют, мол, АдГ станет правительственной партией и даже выдвинет канцлера. Я не думаю, что это произойдет. Причина – избирательная система Германии и структура правого политического спектра. Фактически есть только одна партия, которая теоретически могла бы стать коалиционным партнером АдГ на федеральном уровне, – это ХДС, христианские демократы, партия Мерца. Но ХДС вряд ли пойдет на такую коалицию, потому что это означало бы внутренний раскол и фактический распад партии.

АдГ могла бы стать правительственной партией только в случае принципиальной трансформации – так, как это произошло со "Шведскими демократами". В Швеции эта партия начинала как правоэкстремистская, даже неонацистская, но со временем превратилась в правоконсервативную силу, с которой сейчас сотрудничают правоцентристские партии. В Германии такого пока не видно. Поэтому АдГ будет оставаться проблемой для немецкой политики, вероятно, войдет в земельные правительства в некоторых регионах, но прямого влияния на федеральную правительственную политику она не будет иметь. Попытка союза с ней привела бы к серьезному расколу в самой ХДС. Единственный сценарий, при котором это могло бы стать возможным, – если АдГ сама превратится в другую партию, в частности изменит свою позицию по Украине и России.

– В АдГ противоречивые сигналы от лидеров партии: Вайдель критикует контакты с РФ, а Хрупалла называет Путина "нормальным" и отрицает угрозу. Звучат идеи вернуть газ и забрать помощь Украине. Определенная смена риторики от части партии – попытки понравиться избирателям в западных землях?

– Там действительно есть разные голоса. Но сейчас большее влияние имеет именно пророссийское крыло. В то же время есть и политики, в частности сама Алиса Вайдель, которые все больше осознают, что это серьезная проблема для развития партии. Она понимает, что пророссийская позиция блокирует возможность коалиции с ХДС.

Хрупалла – восточногерманский политик, и он отражает настроения значительной части избирателей АдГ в Восточной Германии. Для многих из них Путин и современная Россия — это символ прошлого, мнимого порядка, когда "все было понятно", не было иммигрантов и хаоса. Они переносят собственные фрустрации на образ Путина. Поэтому пророссийскость АдГ никуда не исчезла.

– Энергетическое сотрудничество Германии и России. Вы говорили, что возвращение к политике до 2022 года невозможно. Но такие призывы звучат не только от АдГ, но и от отдельных голосов в СДПГ. Мол, экономика Германии проседает, американские ограничения при Трампе бьют по промышленности, нужны дешевые энергоресурсы. Это невозможно принципиально или гипотетически все же возможно через несколько лет?

– Я вижу это возможным только в случае смены режима в России. Я не могу представить сотрудничество с российским режимом, который сохраняет имперские амбиции. Да, между Россией и Германией существует определенная естественная экономическая взаимодополняемость – ресурсы с одной стороны и технологии с другой. Но это возможно лишь с совсем другой Россией.

– Заявление о 70 миллиардах, которые АдГ хочет "вернуть" из Украины – чистый популизм или все же определенная угроза?

– Это популизм. Юридических оснований для этого нет, потому что большинство этой помощи не было кредитами. Но людям легко продать идею, что деньги "отдали чужим", вместо того, чтобы потратить на собственные школы, инфраструктуру или детей.