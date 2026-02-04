В сеть слили запись разговора Ларисы Долиной с 'украинскими мошенниками': за компромат требуют $11 тысяч

В сети появилась информация о якобы шестичасовой аудиозаписи телефонного разговора российской певицы Ларисы Долиной с "украинскими" мошенниками, которую предлагают приобрести за немалую сумму. Продавцы просят от 7,5 до 11 тысяч долларов и принимают оплату в криптовалюте, а в качестве "доказательства" рассылают пятиминутный фрагмент записи.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. При этом никаких подтверждений подлинности аудио или происхождения самих мошенников нет, хотя там традиционно указали на наличие якобы "украинского следа".

Во фрагменте, который распространяют как подтверждение, женщина с голосом, похожим на Долину, общается с мужчиной, представляющимся сотрудником спецслужб. Он убеждает ее, что телефон якобы прослушивают, и предлагает установить "защитное" приложение.

После этого собеседник переходит к классическому сценарию – советует провести банковскую операцию и даже поднимает тему выхода на пенсию.

"У меня дома сейчас есть домработница, а через полчаса приедет мой помощник, но я закрылась в другой комнате, и сюда никто не зайдет, поэтому мы можем с вами эту операцию осуществить спокойно", – говорит женщина на записи.

Действительно ли это голос артистки – вопрос открытый. Но сам сюжет типичен для мошенников, которые представляются службами безопасности банка.

История с возможной записью является якобы доказательством громкого имущественного конфликта вокруг Долиной. Скандал вокруг недвижимости вспыхнул в августе 2024 года. Тогда стало известно, что певица стала жертвой масштабной мошеннической схемы.

По версии следствия, она добровольно согласилась на продажу пятикомнатной квартиры площадью более 230 квадратных метров и перевела почти 200 млн рублей. В российских медиа активно продвигали версию об "украинском следе" и звонках "мошенников" якобы с территории Украины.

После общественного резонанса в соцсетях Долиной появились провокационные публикации с проукраинскими лозунгами и призывами донатить ВСУ, однако певица заявила, что ее аккаунты взломали. В официальных комментариях она настаивала, что стала жертвой аферистов, а уголовное дело возбудили именно по факту мошенничества в отношении нее.

В то же время, несмотря на заявления защиты Долиной о ее якобы нестабильном психоэмоциональном состоянии на момент подписания договоров, российские правозащитники отмечают: если сделка купли-продажи была оформлена в соответствии с законом, претензии к новой владелице безосновательны. Именно это и позволило приставам реализовать решение о передаче квартиры новой владелице – Полине Лурье.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2025 года суд поставил точку в споре между певицей и покупательницей ее квартиры Полиной Лурье. Артистка продала элитное жилье за 112 миллионов рублей, после чего, по ее словам, передала деньги мошенникам. Впоследствии она пыталась вернуть квартиру через суды, которые несколько раз становились на ее сторону, однако Верховный суд признал право собственности Лурье.

В январе судебные приставы принудительно передали ключи новой владелице. Долину, ее дочь и внучку официально сняли с регистрации, а часть вещей осталась в квартире с неопределенным правовым статусом.

