Как правильно отогреться, чтобы избежать переохлаждения: критически важные правила

Каждый раз, когда температура за окном опускается ниже нуля, мы вспоминаем об обморожении и способах от него уберечься. Но это не единственная неприятность, которую может нанести нам мороз. Существует также холодовая травма – состояние не менее опасное.

Это не просто замерзшие пальцы, а серьезное испытание для организма, которое может закончиться очень плохо, если вовремя не среагировать. Особенно сейчас, когда из-за атак на инфраструктуру мы чаще сталкиваемся с холодом в собственных домах. OBOZ.UA собрал рекомендации Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) и других организаций о том, как распознать холодовую травму, как оказать первую помощь, как от нее уберечься и, что не менее важно, как правильно согреть перемерзшие конечности, чтобы не ухудшить свое состояние.

Что такое холодовая травма?

Врачи делят ее на два типа: обморожение (когда замерзает конкретный участок тела) и замерзание (когда охлаждается весь организм). Вот чем они отличаются:

Локальное обморожение начинается с покалывания и онемения (1 степень), может перейти в прозрачные волдыри (2 степень), кровяные пузыри (3 степень) и завершиться некрозом мышц и кожи (4 степень).

Когда вы сталкиваетесь с общим переохлаждением (гипотермией) сначала вас бьет мелкая дрожь, появляется "гусиная кожа" и усталость. Если вы перестали дрожать, но все еще находитесь на холоде, состояние начинает ухудшаться. Прекращение дрожи мышц означает, что организм больше не имеет ресурсов греться, и наступает следующий этап – появляется сонливость, за которой может наступить потеря сознания и остановка сердца.

Как не дать себе замерзнуть

Главная защита от переохлаждения – это максимальное сохранение тепла. Если вам предстоит длительное время провести на холоде, обратите внимание на такие нюансы:

Многослойность в одежде. Вещи, в которые вы одеваетесь, должны быть свободным. Воздух между слоями одежды – это ваш лучший изолятор. Поэтому таких слоев должно быть несколько.

Вещи, в которые вы одеваетесь, должны быть свободным. Воздух между слоями одежды – это ваш лучший изолятор. Поэтому таких слоев должно быть несколько. Отвод пота. Нижним слоем лучше выбирать термобелье – оно отводит от тела влагу. Хлопок для этого не подходит, ведь впитывает воду и этим холодит. Если ваша одежда промокла, немедленно меняйте ее на сухую.

Нижним слоем лучше выбирать термобелье – оно отводит от тела влагу. Хлопок для этого не подходит, ведь впитывает воду и этим холодит. Если ваша одежда промокла, немедленно меняйте ее на сухую. Варежки вместо перчаток. Вместе пальцам теплее.

Вместе пальцам теплее. Грейте голову и уши. Тяжелые шерстяные или ветрозащитные материалы являются лучшими головными уборами для защиты от холода. Они должны покрывать не только макушку головы, но и защищать уши.

Тяжелые шерстяные или ветрозащитные материалы являются лучшими головными уборами для защиты от холода. Они должны покрывать не только макушку головы, но и защищать уши. Носки и термостельки должны хорошо сидеть на ноге, не сползать, отводить влагу и обеспечивать изоляцию холода от земли. Подумайте также о грелках для рук и ног. Но убедитесь, что они не делают обувь тесной и не ограничивают приток крови.

должны хорошо сидеть на ноге, не сползать, отводить влагу и обеспечивать изоляцию холода от земли. Подумайте также о грелках для рук и ног. Но убедитесь, что они не делают обувь тесной и не ограничивают приток крови. Никакого алкоголя. Он создает иллюзию тепла, расширяя сосуды, но из-за этого организм теряет энергию в разы быстрее.

Он создает иллюзию тепла, расширяя сосуды, но из-за этого организм теряет энергию в разы быстрее. Движение – это жизнь. Не стойте на месте, делайте легкую разминку, чтобы разогнать кровь, но при этом не слишком активную, чтобы не вспотеть. И при любой возможности заходите в тепло погреться.

Как правильно согреть переохлажденные конечности

От переохлаждения первыми страдают конечности – пальцы рук и ног. Они же могут сильнее всего пострадать, если неправильно их отогревать. Резкое тепло или растирание снегом может настолько повредить мягкие ткани, сосуды и нервы, что привести к ампутации. Поэтому, если вы увидели белые "деревянные" пальцы, действуйте очень осторожно.

Для отогрева используйте только теплую воду температуры 37-39°C, то есть максимально приближенной к температуре тела. Если у вас нет термометра, проверьте воду локтем (как для младенца) – она должна быть приятно теплой, а не горячей. Не хватайтесь за горячие батареи и не берите голыми руками чашку с кипятком!

температуры 37-39°C, то есть максимально приближенной к температуре тела. Если у вас нет термометра, проверьте воду локтем (как для младенца) – она должна быть приятно теплой, а не горячей. Не хватайтесь за горячие батареи и не берите голыми руками чашку с кипятком! Никаких растираний! Ткани при переохлаждении наполняются микрокристаллами льда. Когда вы их растираете, эти кристаллы просто разрывают клетки изнутри. Так вы механически усугубляете травму.

Ткани при переохлаждении наполняются микрокристаллами льда. Когда вы их растираете, эти кристаллы просто разрывают клетки изнутри. Так вы механически усугубляете травму. Согревайтесь пассивно. Идеальным средством для этого является теплого вашего собственного тела. Спрячьте руки под мышки или в пах. Сядьте, скрестив ноги, так, чтобы стопы оказались под коленями или бедрами. Но следите при этом, чтобы поза не пережимала кровообращение в конечностях.

Идеальным средством для этого является теплого вашего собственного тела. Спрячьте руки под мышки или в пах. Сядьте, скрестив ноги, так, чтобы стопы оказались под коленями или бедрами. Но следите при этом, чтобы поза не пережимала кровообращение в конечностях. Никогда не начинайте отогревать обмороженные ноги, если вам еще придется ими идти к безопасному месту. Повторное замерзание уже отогретых тканей наносит значительно более тяжелые повреждения, чем пребывание в замороженном состоянии немного дольше.

Первая помощь по протоколам МОЗ

Если вы спасаете кого-то другого, действуйте четко. Специалисты Минздрава рекомендуют действовать по готовому пошаговому алгоритму.

Прежде чем бросаться на помощь, оглянитесь. Убедитесь, что ни вам, ни пострадавшему, ни окружающим ничего не угрожает.

Сразу прекратите воздействие низкой температуры на человека – заберите его с мороза или ветра, накройте чем-то теплым.

Успокойте пострадавшего и объясните, что именно вы собираетесь делать. Психологическое состояние очень влияет на физическое выживание.

После этого вызовите экстренную помощь и четко выполняйте все указания диспетчера по телефону.

Если у пострадавшего есть признаки общего переохлаждения (спутанное сознание, сонливость, отсутствие дрожи) нужны дополнительные меры:

переместите человека в теплое помещение;

обязательно снимите холодную или влажную одежду;

если человек в сознании и может глотать – напоите его теплым (не горячим) чаем или другим безалкогольным напитком.

Если вы заметили признаки обморожения конечностей, действует несколько иной протокол:

так же заберите человека в тепло;

очень осторожно, без резких движений, снимите мокрые вещи и обувь;

на пораженные участки наложите чистую сухую повязку (лучше стерильную марлевую), но ни в коем случае не давите на кожу;

если конечность сильно повреждена, зафиксируйте ее неподвижно;

дайте теплое питье;

важно: не пытайтесь массировать или растирать эти места, не прикладывайте их к батарее и ни в коем случае не прокалывайте волдыри, если они уже появились.

После того, как вы поместили пострадавшего в тепло, позаботьтесь о том, чтобы он отогрелся собственными ресурсами – оберните человека обычным одеялом или специальным термоодеялом (серебристой фольгой).

Не оставляйте пострадавшего самого ни на минуту до самого приезда медицинской помощи.

Если человеку становится хуже – немедленно перезвоните диспетчеру скорой, сообщите об этом и следуйте дополнительным инструкциям.

Пока ждете, попробуйте выяснить у пострадавшего или свидетелей, как и когда человек получил холодовую травму. Эти детали очень помогут врачам.

Если до приезда бригады человек потерял сознание, сразу же проверьте, дышит ли он. Если признаков жизни нет – немедленно начинайте сердечно-легочную реанимацию.

