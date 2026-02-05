В Польше арестовали работника Минобороны, которого подозревают в шпионаже в пользу России: что известно о деле

В Польше был арестован один из работников Министерства обороны страны. Его подозревают в шпионаже в пользу России и Беларуси.

Об этом сообщает Onet. Там отметили, что суд временно взял его под стражу на три месяца.

По данным следствия, 60-летний мужчина работал в Министерстве обороны Польши с 1990-х годов, а военная контрразведка страны длительное время отслеживала его действия и собирала доказательства в работе на Москву и Минск.

Теперь подозреваемому грозит от восьми лет до пожизненного заключения. Как подчеркнул министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, он был задержан 3 февраля по ходатайству прокурора после действий и выводов Службы военной контрразведки.

Напомним, ранее польский суд поставил точку в деле о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Правоохранители доказали, что за преступлением стояло сотрудничество с российской разведкой.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в стране зафиксировали очередной инцидент на границе с Беларусью, связанный с нарушением воздушного пространства. Ночью военные обнаружили неизвестные объекты, похожие на воздушные шары, которые залетели на территорию страны.

