В Польшу со стороны Беларуси залетели неизвестные воздушные шары

В Польше зафиксировали очередной инцидент на границе с Беларусью, связанный с нарушением воздушного пространства. Ночью военные обнаружили неизвестные объекты, похожие на воздушные шары, которые залетели на территорию страны.

Ситуацию взяли под контроль силы противовоздушной обороны. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

По информации польских военных, в ночь с 31 января на 1 февраля 2026 года со стороны Беларуси было зафиксировано вторжение воздушных объектов, предположительно воздушных шаров.

В командовании отметили, что действия белорусской стороны могут свидетельствовать о попытке проведения разведки и проверки реакции польских систем противовоздушной обороны.

Полет объектов отслеживался с помощью военных радиолокационных систем. По оценке польской стороны, зафиксированные воздушные шары не представляли угрозы безопасности польского воздушного пространства и гражданского населения.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что находится в постоянном контакте с соответствующими службами и учреждениями, обменивается собранными данными и анализирует ситуацию. Польские военные отмечают, что остаются в полной готовности к выполнению задач по обеспечению безопасности и защиты воздушного пространства страны.

Как сообщал OBOZ.UA, на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, который расположен в 30 км от Украины на юге Беларуси, в начале августа 2025 года появилась система ПВО, которая по характеристикам напоминает российский зенитно-ракетный комплекс "Тор".

Ранее OBOZ.UA сообщал, Беларусь начала строительство крупного завода по производству боеприпасов. Он будет работать на удовлетворение потребностей российской оккупационной армии, изготавливая артиллерийские и реактивные боеприпасы для российских обстрелов Украины.

