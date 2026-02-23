В Нью-Йорке ожидается до 60 сантиметров снега: северо-восток США накрыл зимний шторм. Фото

В Нью-Йорке (США, штат Нью-Йорк) готовились к сильной зимней буре, которая может принести до 60 см снега. Это станет самым сильным снегопадом этой суровой зимы для пяти районов города. Людей призвали по возможности оставаться дома.

Об этом пишет The New York Times. По данным Национальной метеорологической службы, шторм, который, как ожидается, коснется большей части прибрежного северо-восточного и среднеатлантического регионов, принесет значительные снегопады, сильные ветры и метели в Нью-Йоркскую агломерацию.

Нью-Йорк, Лонг-Айленд, южный Коннектикут, северо-восточный Нью-Джерси и некоторые части нижней части долины Гудзон получили предупреждение о метели со дня воскресенья до вечера понедельника. По данным Метеорологической службы, это первое подобное предупреждение, выданное для Нью-Йорка с 2017 года.

Снегопад начался в воскресенье днем, его интенсивность будет расти, а в понедельник утром постепенно уменьшаться. Накануне городские службы подготовили тысячи транспортных средств и загрузили 700 разбрасывателей соли.

В государственных школах Нью-Йорка в понедельник будет "снежный день". Мэр Зохран Мамдани объявил, что дистанционные занятия проводить не будут.

Ограничения для транспорта

Днем в воскресенье в Соединенных Штатах было отменено около 3500 внутренних и международных рейсов, что более чем в шесть раз превышает количество отмененных накануне. Аэропорт Кеннеди и Ла-Гуардия в Нью-Йорке пострадали больше всего – было отменено более 40% рейсов.

В понедельник ситуация ухудшится из-за снегопада. По состоянию на воскресенье почти 80% понедельничных вылетов из обоих аэропортов уже было отменено.

Городской контролер Нью-Йорка Марк Ливайн сообщил, что все мосты, шоссе и улицы будут закрыты для движения с 21:00 воскресенья до полудня понедельника. Никаких автомобилей, грузовиков, скутеров или электровелосипедов – исключения возможны только для чрезвычайных ситуаций, отметил он.

"По прогнозам, это будет самая сильная за последнее десятилетие снежная буря в Нью-Йорке с чрезвычайно опасными условиями. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Оставайтесь дома, если это возможно", – призвал Ливайн.

