В итальянских Альпах лавина накрыла лыжников, которые за ней наблюдали: есть погибшие и пострадавшие. Видео

По состоянию на сейчас известно о 24 погибших из-за лавин в Альпах в феврале этого года. Последним таким случаем – речь только об итальянских горах – является смерть трех лыжников на курорте Курмайор в долине Аоста, что у подножия Монблана. Причем эти смерти стали наиболее резонансными.

Видео дня

Дело в том, что многие очевидцы Курмайора, увидев лавину, которая мчалась на них с бешеной скоростью, просто стояли и снимали стихию на телефоны. Только в последние секунды люди начали убегать.

Трагедия в Курмайоре

Благодаря специальному сигнальному оборудованию, которое имели засыпанные лыжники, спасатели достаточно быстро нашли и достали их из-под 1,5-метрового слоя снега. Один из пострадавших умер практически сразу после того, как его откопали, еще один – сразу после госпитализации, третий – через несколько дней в больнице.

Погибшие оказались французами в возрасте 29, 31 и 35 лет. Но среди жертв могли бы быть и наши земляки, которых там довольно много.

Курмайор – итальянский муниципалитет-коммуна в регионе Валле-д'Аоста, в 28 км к западу от Аосты. По последним данным, из 2822 человек населения коммуны – 168 иностранцы из 37 стран. Среди них 73 гражданина стран Евросоюза и 12 граждан Украины.

Другие жертвы лавин

Что показательно – того же дня лавина накрыла группу из четырех человек, которые катались на снегомобилях в долине Валькиавенна, вблизи границы со Швейцарией. Там трех пострадавших быстро освободили из снега, поиски четвертого человека продолжались сутки.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате схода лавины в районе озера Тахо в Калифорнии, США, под снегом погибли девять лыжников-альпинистов, катавшихся вне подготовленных трасс. Еще в первый день полиция штата подтвердила смерть восьми человек, когда их тела были найдены. Причем из восьми найденных тел достать сразу удалось только три.

Правоохранители заявили, что это "один из самых серьезных" инцидентов, с которыми им приходилось сталкиваться за последние пятнадцать лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!