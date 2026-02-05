В Нигерии вооруженные исламисты напали на христианскую деревню и убили более 150 человек: президент приказал развернуть войска

Во вторник, 3 февраля, вооруженные преступники напали на общину Воро в нигерийском штате Квара, убив по меньшей мере 162 жителей. Президент страны Бола Тинубу приказал развернуть армейский батальон, чтобы прекратить насилие в отношении христианских общин в районе с мусульманским большинством.

Как передает DW со ссылкой на местного законодателя Саида Баба Ахмеда, джихадисты подожгли магазины, а также дворец местного традиционного короля. Местонахождение мужчины неизвестно. Отметим, что в Нигерии есть много традиционных местных королей, эмиров и правителей, которые не имеют формальной политической власти, в отличие от значительного местного и культурного влияния.

Бола Тинубу осудил убийства мирных жителей, назвав нападение "трусливым и варварским". Президент добавил, что крестьяне – преимущественно мусульмане – отказались выполнять требования вооруженных боевиков принять шариат и экстремистское правление.

Пресс-служба главы страны в четверг, 5 февраля, заявила: "Президент Тинубу выразил возмущение тем, что нападавшие убили членов общины, которые отвергли отвратительную попытку идеологической обработки".

По данным Reuters, это было самое смертоносное нападение, зарегистрированное с начала 2026 года в Нигерии. Предварительно, вооруженные лица собрали жителей вместе, связали им руки за спиной и казнили.

Тинубу утверждает, что нападение совершила исламистская террористическая группировка "Боко Харам", хотя местный политик предположил, что виновна другая группировка, связанная с Исламским государством, которая якобы имеет корни в Нигере.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за теракт.

Что предшествовало

Нигерия находится под давлением после того, как президент США Дональд Трамп в прошлом году обвинил государство в неспособности защитить христиан после многочисленных исламистских нападений и массовых похищений людей. 25 декабря 2025-го американские войска нанесли удар по террористическим целям на территории страны.

Нигерийские власти заявляют, что сотрудничают с Вашингтоном для улучшения безопасности, в то же время отрицая факты систематических преследований христиан.

3 февраля глава Африканского командования американских Вооруженных сил (AFRICOM) генерал Дагвин Андерсон подтвердил, что Соединенные Штаты отправили небольшую группу военных в Нигерию. Это часть дополнительных мер для борьбы с террористической угрозой в Западной Африке.

