В Нигерии вооруженные бандиты напали на сельский рынок и убили более 30 человек: все подробности

Вооруженные нападавшие атаковали сельский рынок в штате Нигер в центральной части Нигерии и убили по меньшей мере 30 человек. Нападение произошло в субботу, 4 января, в селе Демо, когда на рынке находились местные жители и торговцы.

Информацию о нападении обнародовал представитель полиции штата Нигер Васиу Абиодун. Он подтвердил Reuters количество погибших и сообщил о похищении людей во время атаки.

"Более 30 жертв погибли в результате этого нападения, а также были похищены несколько человек. Сейчас продолжаются усилия по спасению похищенных", – заявил Абиодун.

По данным полиции, вооруженные мужчины, которых в регионе называют бандитами, ворвались на рынок "Касуван Даджи" около 16:30. Они открыли огонь по людям, подожгли торговые палатки и похитили продукты.

Рынки под огнем

Очевидцы рассказали, что нападавшие прибыли в село на мотоциклах и начали стрелять без разбора. По их словам, люди пытались бежать, но женщин и детей также не пощадили.

Местный житель Дауда Шакулле, который получил ранение во время побега, сказал, что насилие стало частью серии нападений в регионе. По его словам, рейды начались еще в пятницу в соседних деревнях Агварра и Боргу.

"Женщин и детей не пощадили. С начала атак мы не видели никакого присутствия сил безопасности. Сейчас мы собираем тела погибших", – сказал он.

Другой свидетель, Халид Писса, заявил, что бандиты атаковали не только Касуван Даджи, но и соседние общины Чукама и Шанга. По его оценкам, количество погибших могло достичь 40 человек.

Реакция властей

Президент Нигерии Бола Тинубу отреагировал на нападение в воскресенье и поручил силовым структурам установить местонахождение нападавших. Он также приказал активизировать операции по спасению похищенных людей.

По словам главы государства, власти должны усилить меры безопасности в уязвимых общинах, особенно вблизи лесных массивов. Именно такие районы, как отмечают в Нигерии, часто используют вооруженные группировки для укрытия.

"Я поручил срочно спасти всех похищенных и усилить операции по безопасности вокруг уязвимых общин", – говорится в заявлении президента, которое передал его медиарадник Байо Онануга.

В то же время военные Нигерии на момент публикации не предоставили комментариев относительно события. Запросы журналистов остались без ответа.

Следы насилия

Кадры, просмотренные журналистами AFP, показали тела погибших после нападения. На некоторых из них были связаны за спиной руки, что свидетельствует об особой жестокости нападения. Местная католическая церковь в Контогоре сообщила, что количество жертв может быть больше, чем озвучила полиция. По данным церковной общины, в результате рейда погибло более 40 человек.

В заявлении на странице церкви в Facebook указано, что нападавшие действовали несколько часов без какого-либо противодействия со стороны сил безопасности. Это вызвало возмущение среди местных жителей и духовенства.

Нападение произошло менее чем в 20 километрах от села Папири. Именно там в ноябре вооруженные люди похитили более 250 учеников и работников католической школы. Тогда заложников удерживали почти месяц. Власти сообщили об их освобождении в два этапа, не уточняя, был ли уплачен выкуп.

По словам местных жителей, близость этих событий только усилила страх в общинах. Люди говорят, что нападения становятся более частыми, а ощущение защищенности исчезает.

Более широкая угроза

Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис заявил, что нападение на рынок не имело религиозного характера. По его словам, жертвами стали люди из разных общин.

"Пули не выбирали жертв по религиозному признаку. Среди погибших и похищенных – торговцы, фермеры, родители и школьники, как мусульмане, так и христиане", – отметил Идрис в заявлении.

Он подчеркнул, что силы безопасности страны действуют в сложных условиях из-за большого количества одновременных угроз в разных регионах.

Нигерия, самая населенная страна Африки, сталкивается с несколькими конфликтами одновременно. Речь идет о длительном джихадистском восстании на северо-востоке, бандитизме в центральных и северо-западных районах, конфликтах между фермерами и скотоводами, а также активности сепаратистов на юго-востоке.

Все эти факторы, по данным властей, серьезно перегружают армию и полицию. Несмотря на проведение операций, сдержать волну насилия в сельских районах пока не удается.

Накануне Рождества в северо-восточном штате Борно, по информации местных властей, вероятный смертник подорвался в мечети. В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек.

Международный аспект

Офис президента Нигерии также сообщил, что нападавшие могли быть боевиками, которые бежали из северо-западных регионов страны. Это произошло после авиаударов США в день Рождества, направленных против группировок, связанных с организацией "Исламское государство".

В Вашингтоне ранее критиковали нигерийские власти за неспособность остановить насилие. Президент США Дональд Трамп заявлял, что ситуация выглядит как преследование христиан, однако правительство Нигерии и независимые аналитики эти обвинения отвергали.

Позже власти в Абудже подтвердили, что одобрили нанесение этих авиаударов. В то же время официальные лица отмечают, что страна самостоятельно определяет свою политику безопасности.

В декабре президент Бола Тинубу пообещал провести реформу национальной системы безопасности. В проекте бюджета на 2026 год правительство предусмотрело увеличение расходов на оборону.

В начале декабря Тинубу также сменил министра обороны, назначив на эту должность бывшего высокопоставленного военного командира. Власти ожидают, что эти шаги помогут усилить борьбу с бандитизмом и уменьшить количество нападений на гражданское население.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в северо-центральном штате Бенуэ в Нигерии группа вооруженных боевиков напала на село Елевата. В результате действий злоумышленников в населенном пункте погибли по меньшей мере 100 человек. По информации нигерийской организации Amnesty International, многие люди были заперты и сожжены в своих домах заживо.

