'Ранее предупреждал': Трамп заявил, что США нанесли удары по ИГИЛ в Нигерии

Соединенные Штаты Америки атаковали объекты ИГИЛ на северо-западе Нигерии. Удары президент США Дональд Трамп аргументировал "резней христиан", которую проводят джихадисты.

Он пожелал "счастливого Рождества" ликвидированным террористам и пообещал "ужасные испытания" их еще живым единомышленникам. Об этом говорится в заметке Трампа в его социальной сети Truth Social

Трамп заявил об ударах по террористам ИГИЛ в Нигерии

Президент США сообщил об американских ударах по террористам "Исламского Государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в Нигерии. Атаку он аргументировал "жестокими убийствами невинных христиан", которые в этой африканской стране беспокоят его, похоже, куда больше, чем беспричинные массовые убийства украинцев (также преимущественно христиан) Россией за время полномасштабной российской агрессии против Украины.

"Сегодня вечером, по моему приказу как Главнокомандующего, Соединенные Штаты нанесли мощный и смертоносный удар по террористическому отбросу ИГИЛ на северо-западе Нигерии, который жестоко убивает, главным образом, невинных христиан, на уровне, невиданном в течение многих лет, и даже веков! Я уже ранее предупреждал этих террористов, что если они не прекратят резню христиан, их ожидают ужасные испытания, и сегодня вечером так и произошло", – написал 25 декабря Трамп.

Он заявил, что на удары, которым подверглись объекты ИГИЛ в Нигерии, способны только США – и "поздравил" ликвидированных исламистов с Рождеством, а живым террористам пообещал скорую смерть.

"Министерство войны (так Трамп переименовал Министерство обороны США. – Ред.) осуществило многочисленные безупречные удары, на которые способны только Соединенные Штаты. Под моим руководством наша страна не позволит радикальному исламскому терроризму процветать. Пусть Бог благословит наших военных, и счастливого Рождества всем, включая мертвых террористов, которых будет гораздо больше, если они будут продолжать резню христиан", – подчеркнул президент США.

По каким именно объектам в Нигерии были нанесены удары – Трамп не уточнил.

Что известно о последствиях атаки

Об ударах по ИГИЛ в Нигерии сообщали также в Африканском командовании Вооруженных сил США (AFRICOM). Они, утверждали американские военные, были нанесены "в координации с властями Нигерии".

"По указанию президента Соединенных Штатов и министра войны, а также в координации с нигерийскими властями, Африканское командование США 25 декабря 2025 года нанесло удары по террористам ИГИЛ в Нигерии в штате Сокото", – говорится в сообщении.

Интересно, что, как отметили в ВВС, сначала в сообщении говорилось о поражении целей в нигерийском штате "Собото", которого не существует. Когда ошибку заметили, предыдущий твит был удален, зато появился новый, с упоминанием о штате Сокото с преимущественно мусульманским населением, где фиксируются нападения джихадистов на христиан.

Также ВВС со ссылкой на сообщение AFRICOM писало, что в результате атаки были убиты "многочисленные террористы ИГИЛ"

"Смертоносные удары по "ИГ" показывают силу нашей армии и нашу приверженность к уничтожению террористических угроз против американцев внутри страны и за ее пределами", — процитировали сообщение AFRICOM журналисты.

В Министерстве иностранных дел Нигерии также заявили, что американцы осуществили атаку "в рамках сотрудничества с США в сфере безопасности".

"Результатом стали высокоточные воздушные удары на территории северо-западной Нигерии", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Маитама Туггар сказал в интервью ВВС, что это была "совместная операция", направленная против террористов, и она "не имеет ничего общего с какой-либо религией".

Туггар не исключил, что будут нанесены новые удары, но"решение по этому поводу должны принимать руководители обеих стран".

Пентагон тем временем опубликовал видео, на котором видно запуск по крайней мере одной ракеты с военного корабля.

Агентство Reuters сообщало со ссылкой на неназванного сотрудника американского оборонного ведомства, что удары были направлены против боевиков, которые находились в известных США военных лагерях "ИГ".

При этом, отметили в ВВС, международные правозащитные группы утверждают, что нет оснований считать, что христиан в Нигерии убивают чаще, чем мусульман — в среднем количество жертв насилия среди представителей двух религий одинаково.

Какие террористы действуют в Нигерии

На северо-востоке Нигерии присутствуют военизированные исламистские группировки "Боко Харам" и "Исламское государство в Западной Африке". Нигерийское правительство утверждает, что за более чем 10 лет, на протяжении которых террористы действуют в Нигерии, от их рук погибли десятки тысяч людей. Миллионы, по данным ВВС, вынуждены были бежать из своих домов.

"В центральной части Нигерии также происходят столкновения между пастухами, преимущественно мусульманами, и фермерами, чаще всего христианами, за доступ к воде и пастбищам. Жертвами подобных столкновений по принципу "око за око" также стали тысячи людей, но, по оценке правозащитников, зверства могли совершать все стороны конфликтов, и нет данных, что атаки направлены преимущественно на христиан", – говорится в публикации ВВС.

