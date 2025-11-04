В Непале сошла лавина на горе Ялунг Ри: погибли семь человек

В понедельник, 3 ноября, в Непале лавина прошла через лагерь на горе Ялунг Ри (5630 метров). Погибли семь человек – пятеро иностранных альпинистов и двое непальских гидов.

Об этом сообщает Associated Press. Национальность и личности иностранных альпинистов пока не установлены.

Еще пять человек получили ранения в базовом лагере, расположенном на высоте 4900 метров. Базовый лагерь – это главный лагерь альпинистской экспедиции, который используется как отправная точка для восхождения на гору. Их устанавливают в местах, которые считаются достаточно защищенными от лавин и камнепадов.

Отмечается, что начиная с прошлой недели погода в Непале ухудшается, в горах сообщают о снежных бурях.

Спасатели дошли до места происшествия пешком. Их вертолет пытался добраться до места схода лавины, но из-за плохой погоды был вынужден вернуть назад. Новая попытка была запланирована во вторник на рассвете.

Ялунг Ри считается горой для начинающих, которые не имеют опыта восхождения на высокие горы.

Всего в Непале расположены восемь из 14 самых высоких гор мира, включая гору Эверест. Самым популярным сезоном для восхождения является весна, когда на этих высоких вершинах благоприятная погода. Однако сотни иностранных альпинистов приезжают, чтобы покорить меньшие вершины осенью между дождливыми муссонными месяцами и зимой.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее удалось спасти сотни туристов, заблокированных в горах Тибета из-за мощного снегопада вблизи восточного склона Эвереста. Спасатели вывели большинство групп в безопасные места, а с остальными туристами была установлена связь.

