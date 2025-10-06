Смертельная ловушка: масштабный снегопад заблокировал тысячи людей на Эвересте

Сотни туристов, заблокированных в горах Тибета из-за мощного снегопада вблизи восточного склона Эвереста, удалось спасти. Как сообщили китайские государственные СМИ в воскресенье, спасатели вывели большинство групп в безопасные места, тогда как с остальными туристами уже установлена связь.

По данным Reuters, по состоянию на воскресенье 350 путешественников добрались до небольшого городка Цюдан, а еще более двух сотен находятся под контролем спасательных служб. Сообщается, что операция продолжается, а люди спускаются с гор под сопровождением местных спасателей.

Погодные условия стали непредсказуемыми

Туристы прибыли в отдаленную долину Карма, которая ведет к восточному склону Каншунг Эвереста, в начале октября – во время восьмидневного национального праздника в Китае. По словам участницы экспедиции Чэнь Гэшуан, в этом году погода в горах вела себя необычно.

"Было настолько холодно и мокро, что мы боялись переохлаждения. Наш проводник говорил, что за всю жизнь не видел таких условий в октябре. И все началось внезапно", – рассказала женщина агентству Reuters.

Снегопад начался вечером в пятницу и не утихал до субботы. Температура опустилась ниже нуля, а снежные массы сопровождались громом и молниями, что сделало ночь в горах настоящим испытанием для туристов.

Масштабная спасательная операция

Когда группа Чэнь наконец спустилась в долину, местные жители встретили их горячим чаем и объятиями. "Мы плакали от облегчения. После ужина наконец-то стало тепло", – вспоминает она.

По сообщению Jimu News, к спасению присоединились сотни жителей близлежащих сел и специальные службы, которые расчищали засыпанные снегом дороги. По предварительным оценкам, в ловушке могли оказаться около тысячи человек.

Местные власти организовали поэтапную эвакуацию, чтобы все туристы смогли добраться до Цюдана. Спасатели работают безостановочно, поскольку высота района достигает более 4200 метров, что затрудняет передвижение и коммуникацию.

Закрытие туристической зоны

Как уточняет телеканал CCTV, пока неизвестно, учтены ли все местные гиды и технический персонал, которые сопровождали группы. Также непонятно, пострадали ли от снегопада туристы, находившиеся ближе к северному склону Эвереста.

Из-за непогоды продажу билетов и вход в туристическую зону "Эверест" в Тибете временно прекратили с вечера субботы. Это решение приняла туристическая компания уезда Тингри.

Тем временем к югу от Тибета, в Непале, проливные дожди вызвали оползни и внезапные паводки, которые унесли жизни по меньшей мере 47 человек. В приграничном с Индией районе Илам погибли 35 человек, еще девять считаются пропавшими без вести, а три человека стали жертвами молнии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в Доломитовых Альпах 60-летнего туриста из Великобритании пришлось спасать после того, как он пошел по закрытой из-за риска оползней горной тропе. За спасение мужчины итальянская горно-спасательная служба выставила ему счет на 14 225 евро. Инцидент произошел на Феррати Берти – горной тропе на высоте около 2500 метров в районе Сан-Вито-ди-Кадоре.

