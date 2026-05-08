В нефтебазу в Латвии врезались два дрона: полиция раскрыла новые подробности. Фото

В нефтехранилище на территории города Резекне (Латвия) утром 7 мая врезался не один, а два неизвестных беспилотника. Выяснение всех обстоятельств инцидента продолжается.

Видео дня

Об этом на официальном сайте в пятницу, 8 мая, сообщила Госполиция Латвии. В связи с инцидентом на Резекненском нефтехранилище правоохранители зарегистрировали производство по главе 10 Уголовного кодекса Латвии "Преступления против государства". Дело передали в Службу госбезопасности "для дальнейшего расследования в соответствии с ее юрисдикцией".

"После проведения начальных процессуальных действий на месте происшествия и первичного осмотра обломков дрона привлеченными экспертами, а также информации, доступной службам, Государственная полиция установила и подтвердила факт двух ударов дронами по нефтехранилищу", – говорится в заявлении.

Полицейские призвали местных жителей передать Службе государственной безопасности любые материалы, связанные с ЧП: видео, фотографии или информацию, – "а не размещать их в социальных сетях". Все дополнительные данные могут быть полезными в ходе расследования, подчеркнули в ведомстве.

Что предшествовало

Рано утром в четверг в воздушное пространство Латвии с территории России залетели несколько беспилотных летательных аппаратов.

Жители районов Лудзе, Балви и Резекне получали на свои мобильные телефоны оповещения об угрозе в воздушном пространстве, но ужепосле того, как дроны пролетели над ними.

Согласно первоначальной информации, один дрон упал в Резекне, повредив резервуары для хранения нефтепродуктов. Также была информация о еще одном упавшем БпЛА, однако его местонахождение было неизвестно и велись его поиски.

Как писал OBOZ.UA, ранее командующий вооруженными силами Латвии, генерал-майор Каспарс Пуданс предположил, что Россия может напасть на страну НАТО до 2030 года. После того, как Североатлантический альянс подготовится к реальному военному противостоянию с РФ, это "окно возможностей" для Владимира Путина закроется.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!