У России для агрессии против НАТО есть окно до 2030 года: командующий вооруженными силами Латвии озвучил прогноз

Россия может напасть на страну НАТО до 2030 года. После того, как Альянс подготовится к реальному военному противостоянию с РФ, это "окно возможностей" для Путина закроется.

Шансы на то, что Кремль начнет войну с НАТО повысит прекращение боевых действий в Украине: у Москвы тогда появится дополнительный "стимул" – не допустить возвращения в российские города тысяч своих военнослужащих с боевым опытом. Об этом сказал командующий вооруженными силами Латвии, генерал-майор Каспарс Пуданс в интервью DW.

В Латвии считают агрессию РФ против НАТО вопросом времени

По мнению латвийского генерала, если боевые действия в Украине прекратятся – готовность РФ к новой широкомасштабной войне станет "вопросом времени".

Свою точку зрения он обосновывает тем, что Россия на своих северных границах сейчас строит новые военные объекты, а также тем, что Кремль, скорее всего, "не захочет проблем, которые могут принести с собой демобилизованные".

"Таким образом, наиболее вероятный сценарий – переброска сил к нашим восточным границам. Если бы я сидел в Кремле, то я бы сказал, что окно моих возможностей – это 2027-2029 годы. Пока НАТО не готов. Поскольку после 2030-го это окно может закрыться – Россия хоть и станет сильнее, но то же касается и Европы, и НАТО", –спрогнозировал главком ВС Латвии.

В случае с его страной, по словам Пуданса, Росия прибегает к слежке, "давлению мигрантами", также Москва настроена на диверсии и запугивание.

"Но происходящее, на мой взгляд, лишь демонстрирует слабость России – они прибегают к таким методам потому, что ничего большего предложить не могут. И при этом теряется эффект неожиданности. Каждая такая акция делает нас сильнее, заставляет пересматривать процедуры, укреплять устойчивость – и не только вооруженных сил", – считает латвийский военный.

Пуданс убежден, что борьба Украины за свободу на протяжении 13 лет, особенно последних четырех, "изменила многое", в частности подход Латвии к военным расходам и к военным инновациям.

"Я искренне желаю, чтобы новые технологии активно применялись на поле боя – поскольку для Украины это вопрос победы. Эти технологии сегодня уже остановили российские войска. Но я уверен, что в будущем они позволят отвоевать территории для Украины, и я жду момента, когда мы вместе начнем работать над использованием автономных систем на земле при поддержке систем с воздуха и под управлением операторов за линией фронта", – подчеркнул он.

