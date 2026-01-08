УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Плохо справились": Вэнс заявил, что европейцы не обеспечили должной безопасности Гренландии. Видео

Алексей Лютиков
Новости. Мир
2 минуты
1,0 т.
'Плохо справились': Вэнс заявил, что европейцы не обеспечили должной безопасности Гренландии. Видео

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейцы не смогли должным образом обеспечить безопасность Гренландии. По его словам, вместо усиления этой территории страны Европы продолжают спорить о прошлом.

Видео дня

Вэнс предположил, что европейцы могут сделать "что-то глупое" в отношение Гренландии. Об этом вице-президент США рассказал в интервью Fox News.

Планы США на Гренландию

По словам американского вице-президента, Дания и европейцы в целом не проделали должным образом работу по обеспечению безопасности Гренландии. В частности, он подчеркнул, что Европа не инвестировала достаточно средств в противоракетную оборону острова.

"Спросите себя, европейцы или датчане должным образом выполнили работу по безопасности Гренландии и обеспечили ее дальнейшую мировую поддержку и противоракетную оборону? Они недостаточно инвестировали в свою безопасность. Они плохо справились с безопасностью этой территории", – сказал Вэнс.

Также он упрекнул европейцев за то, что в контексте Гренландии они спорят о прошлом. В то же время, по мнению Вэнса, в настоящее время Европа может совершить какую-либо глупость.

"И что я слышу: они постоянно спорят о прошлом – мол, мы вместе воевали во Второй мировой войне или мы вместе воевали в войне с терроризмом. Мы благодарны за это. Мы любим таких союзников. Но то, что вы сделали что-то разумное 25 лет назад, не означает, что вы не можете сделать что-нибудь глупое сейчас", – заявил вице-президент США.

"Плохо справились": Вэнс заявил, что европейцы не обеспечили должной безопасности Гренландии. Видео

Напомним, Трамп заявил, что аннексия датского острова нужна Вашингтону ради международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди из Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство президента США Дональда Трампа разрабатывает соглашение по Гренландии, которое потенциально могут предложить властям острова. В частности, предлагается заключить Договор о свободной ассоциации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!