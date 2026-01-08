'Плохо справились': Вэнс заявил, что европейцы не обеспечили должной безопасности Гренландии. Видео

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейцы не смогли должным образом обеспечить безопасность Гренландии. По его словам, вместо усиления этой территории страны Европы продолжают спорить о прошлом.

Вэнс предположил, что европейцы могут сделать "что-то глупое" в отношение Гренландии. Об этом вице-президент США рассказал в интервью Fox News.

Планы США на Гренландию

По словам американского вице-президента, Дания и европейцы в целом не проделали должным образом работу по обеспечению безопасности Гренландии. В частности, он подчеркнул, что Европа не инвестировала достаточно средств в противоракетную оборону острова.

"Спросите себя, европейцы или датчане должным образом выполнили работу по безопасности Гренландии и обеспечили ее дальнейшую мировую поддержку и противоракетную оборону? Они недостаточно инвестировали в свою безопасность. Они плохо справились с безопасностью этой территории", – сказал Вэнс.

Также он упрекнул европейцев за то, что в контексте Гренландии они спорят о прошлом. В то же время, по мнению Вэнса, в настоящее время Европа может совершить какую-либо глупость.

"И что я слышу: они постоянно спорят о прошлом – мол, мы вместе воевали во Второй мировой войне или мы вместе воевали в войне с терроризмом. Мы благодарны за это. Мы любим таких союзников. Но то, что вы сделали что-то разумное 25 лет назад, не означает, что вы не можете сделать что-нибудь глупое сейчас", – заявил вице-президент США.

Напомним, Трамп заявил, что аннексия датского острова нужна Вашингтону ради международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди из Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство президента США Дональда Трампа разрабатывает соглашение по Гренландии, которое потенциально могут предложить властям острова. В частности, предлагается заключить Договор о свободной ассоциации.

