В Мексике ликвидировали лидера одного из крупнейших нарокартелей: в стране вспыхнули беспорядки. Видео

В воскресенье 22 февраля мексиканские военные ликвидировали Немесио Осегеру Сервантеса, известного как Эль Менчо, в штате Халиско. После этого в нескольких регионах страны вспыхнули массовые беспорядки, в частности поджоги автомобилей и перекрытие дорог.

Гибель Осегеры подтвердили высокопоставленные чиновники правительства Мексики, пишет сайт Merca2.0. Издание отмечает, что операцию провели в муниципалитете Тальпа-де-Альенде, а детали спецоперации официально не раскрывают.

Немесио Осегера Сервантес возглавлял картель "Новое поколение Халиско" и считался одним из самых разыскиваемых преступников в Мексике и США. Его группировка действовала по меньшей мере в более чем 20 штатах страны и имела международное присутствие.

После ликвидации лидера в шести штатах – Халиско, Мичоакан, Колима, Тамаулипас, Гуанахуато и Агуаскальентес – зафиксировали дорожные блокады и поджоги транспорта. Члены группировки также атаковали инфраструктурные объекты, в частности пытались блокировать работу аэропортов. К восстановлению порядка привлекли федеральные и региональные силовые структуры.

Операцию провели военные подразделения Мексики 22 февраля в муниципалитете Тальпа-де-Альенде штата Халиско. Именно там, по данным местных СМИ, находился Осегера. Информацию о его ликвидации подтвердили представители федеральных властей.

Картель "Новое поколение Халиско" Осегера основал в 2010 году. Организацию считают одной из самых опасных в стране из-за нападений на силовиков и контроля над маршрутами наркотрафика. Власти США ранее объявляли вознаграждение в 15 миллионов долларов за информацию о его местонахождении.

