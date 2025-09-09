В Мексике грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом: десять человек погибли, более 60 ранены. Фото и видео

В центральной Мексике произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие с участием двухэтажного пассажирского автобуса и грузового поезда. Известно о десяти погибших, еще более 60 человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters. По словам оператора поезда, водитель автобуса пытался объехать поезд, в результате чего произошло столкновение.

Что известно

По информации местных властей, авария произошла 8 сентября в промышленной зоне на автомагистрали между городом Атлакомулько, который расположен примерно в 115 км от столицы Мехико, и Мараватио в соседнем штате Мичоакан.

На обнародованных кадрах с места происшествия видно, что передняя часть верхнего яруса автобуса разрушена, а металлический каркас серьезно поврежден. В генеральной прокуратуре штата Мексика подтвердили гибель семи женщин и трех мужчин. Часть пострадавших находится в критическом состоянии.

В материале отмечается, что подобные смертельные аварии автобусов являются нередким явлением для Латинской Америки. Согласно отчету правительства Мексики, в 2023 году на федеральных трассах зафиксировали 12 099 ДТП, которые повлекли убытки на более чем 100 миллионов долларов, привели к 6400 травм и унесли жизни почти 1900 человек.

В частности, в феврале этого года на юге страны погибло более 40 пассажиров, когда автобус из Канкуна в Табаско столкнулся с грузовиком с прицепом и загорелся.

Напомним, в начале июля, в Германии, в аварию попал двухэтажный автобус Flixbus, в салоне которого находилось 54 пассажира и два водителя. В результате ДТП, более 30 человек получили травмы. Среди пассажиров были и граждане Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне на автомагистрали A81 возле города Ле-Ман во Франции попал в ДТП пассажирский автобус с украинской регистрацией, который перевозил граждан Украины, в том числе детей. Погибли четыре человека (среди них – трое украинцев), все они – взрослые. Среди жертв – две преподавательницы Кицманского профессионального колледжа из Буковины.

