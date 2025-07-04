В Германии перевернулся автобус, есть травмированные: среди пассажиров – украинцы. Фото

В Германии 4 июля попал в аварию двухэтажный автобус Flixbus, в салоне которого находилось 54 пассажира и два водителя. Более 30 человек получили травмы. Среди пассажиров были и граждане Украины.

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Об этом сообщила полиция федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, на территории которой произошло ДТП. Отмечается, что автобус следовал из Копенгагена (Дания) в Вену (Австрия).

Во время движения транспортное средство съехало с трассы A19 в районе немецкого города Ребель и оказалось в кювете. Авария произошла ночью, около 02:40.

"Из 56 человек, попавших в аварию автобуса, 25 получили легкие травмы, шестеро получили серьезные", – говорится в пресс-релизе.

Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, где им была оказана медицинская помощь. Мужчину с тяжелыми травмами доставили спасательным вертолетом в Берлин.

По данным полиции, пассажиры – представители 23 национальностей, включая немцев, украинцев, шведов, датчан, словаков, венгров, поляков, французов, итальянцев, сирийцев, китайцев, австралийцев, индийцев, канадцев, японцев, сомалийцев и других.

На месте ДТП работали спасатели, вертолеты и полиция. Автобус подняли с помощью двух кранов. Причины аварии выясняются.

Автомагистраль BAB19 была полностью закрыта более 10 часов из-за спасательных, эвакуационных и очистных работ. Нанесенный ущерб имуществу сейчас оценивается примерно в 500 тысяч евро.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 июня на автомагистрали A81 возле города Ле-Ман во Франции попал в ДТП пассажирский автобус с украинской регистрацией, который перевозил граждан Украины, в том числе детей.

Погибли четыре человека (среди них – трое украинцев), все они – взрослые. Среди жертв – две преподавательницы Кицманского профессионального колледжа из Буковины.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ДТП произошло, когда дети возвращались с учебного обмена из французского лицея в Бретани. По дороге в Париж автобус потерял управление и съехал в кювет.

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