Во Франции в ДТП попал пассажирский автобус с украинскими подростками, погибли четыре человека: все подробности. Фото

Во Франции пассажирский автобус с украинской регистрацией, который перевозил граждан Украины, в том числе детей, попал в ДТП. По предварительным данным, погибли четыре человека.

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Еще по меньшей мере 30 получили ранения. Об этом пишет France 24. Отмечается, что трагедия произошла на автомагистрали A81 около города Ле-Ман в департаменте Сарта.

"Сегодня утром около полудня на автомагистрали A81 между Ренном и Ле-Маном перевернулся автобус с группой детей, подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которые находились на обмене между школами", — сообщил префект Сарта Эммануэль Обри.

По его словам, 11 человек получили серьезные травмы, их госпитализировали. Еще 34 человека получили легкие травмы. Чиновник не уточнил возраст пострадавших.

По данным префектуры, около 87 пожарных из Департаментской пожарно-спасательной службы (SDIS) и 49 пожарных машин выехали на место крушения автобуса и его пассажиров. Движение по автомагистрали А81 закрыли в обоих направлениях, на месте происшествия работает полиция и спасатели.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру выразил соболезнования семьям, которые пострадали.

На место аварии выехали представители посольства Украины во Франции и лично посол Украины Вадим Омельченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве автомобиль Audi вылетел за пределы дороги и врезался в дерево. В результате аварии водитель и пассажир транспортного средства погибли на месте.

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