В МАГАТЭ зафиксировали радиационное загрязнение на ядерном объекте в Иране

В Международном агентстве по атомной энергии заявили о радиоактивном загрязнении внутри ядерного объекта в иранском городе Натанз. Он был одной из целей атаки Израиля 13 июня.

Видео дня

Об этом сообщили на официальной странице МАГАТЭ в соцсети Х. В то же время там отметили, что уровни радиации за пределами объекта в Натанзе остались неизменными.

"Тип радиоактивного загрязнения внутри объекта, преимущественно альфа-частицами, можно контролировать с помощью соответствующих защитных мер", – сказано в сообщении.

Отметим, что упомянутые альфа-частицы – это один из трех основных типов ионизирующего излучения (наряду с бета-частицами и гамма-излучением). Они являются ядрами атомов гелия (2 протона и 2 нейтрона), поэтому имеют положительный заряд и достаточно большую массу.

Альфа-частицы легко задерживаются тонкими слоями материала: их останавливает лист бумаги, несколько сантиметров воздуха, верхний роговой слой кожи человека. То есть они не проникают сквозь кожу и не способны поразить внутренние органы извне.

Опасным альфа-излучение становится в основном при попадании внутрь организма с воздухом, пищей и водой, через раны. Альфа-частицы могут сильно повреждать клетки, поскольку очень эффективно ионизируют молекулы биологической ткани.

В ЦАХАЛ ранее подтвердили удар по крупнейшему объекту по обогащению урана в Иране в районе Натанза.

"В результате ударов была повреждена подземная часть объекта. Эта зона содержит многоэтажный зал обогащения с центрифугами, электрощитовые и дополнительную вспомогательную инфраструктуру. Кроме того, объектами ударов стали критические объекты инфраструктуры, обеспечивающие непрерывную работу объекта и постоянные усилия иранского режима по получению ядерного оружия", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 июня израильские военные самолеты совершили несколько волн масштабных ударов по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде городов прогремели взрывы, а впоследствии появилась информация о вероятной гибели командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Из-за угрозы возможных ракетных и беспилотных атак в ответ в Израиле было объявлено чрезвычайное положение, а по всей стране прозвучали сирены воздушной тревоги.

К вечеру Израиль нанес новые удары по Ирану. Два взрыва прогремели в районе иранского ядерного центра в Фордо.

По этому поводу в МАГАТЭ обратились к иранским властям с просьбой получить информацию "о любом воздействии".

Отметим, что Тегеран утверждает, что его ядерная программа направлена на мирное использование ядерной энергии. В то же время США, Израиль и некоторые другие страны подозревают, что она может быть использована для производства ядерного оружия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!