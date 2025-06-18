В МАГАТЭ снова зафиксировали радиационное загрязнение на ядерном объекте в Иране: Гросси прояснил ситуацию

18 июня в Иране внутри защитного контура ядерного объекта в Натанзе был зафиксирован уровень радиации, немного выше нормы. При этом никакой опасности для населения или окружающей среды не обнаружено.

Видео дня

Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью Bloomberg TV. Он прокомментировал радиационную ситуацию в Натанзе.

"В Натанзе, на том объекте, который получил наибольший ущерб, произошло небольшое радиоактивное загрязнение внутри периметра объекта. Непосредственного вреда населению нет", – сказал Гросси.

Напомним, что в Натанзе находится самый большой объект по обогащению урана в Иране. Он был атакован в ночь на 13 июня, когда Израиль начал операцию под названием "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес удар по объектам, связанным с ядерной программой Ирана, с целью помешать Тегерану в создании оружия массового поражения.

В результате этих ударов объект в Натанзе получил повреждения. Спутниковые снимки, сделанные американской компанией Umbra Space с помощью технологии радиолокации с синтезированной апертурой (SAR), показали, что на этом иранском заводе повреждены по меньшей мере четыре здания.

В тот же день МАГАТЭ зафиксировало радиоактивное загрязнение внутри этого объекта.

Гросси тогда сказал, что уровень радиации за пределами остался неизменным, а тип загрязнения - преимущественно альфа-частицы – находится под контролем благодаря соответствующим защитным мерам.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Агентство не будет стоять в стороне от ядерной опасности во время конфликта Ирана и Израиля. Он также призвал стороны проявить "максимальную сдержанность".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!