Израиль сумел повредить иранский ядерный центр в городе Натанз: что говорят международные эксперты

Израиль в пятницу, 13 июня, атаковал иранский ядерный центр в городе Натанз. Было установлено, что в результате этих ударов важный для Тегерана объект получил повреждения.

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Об этом пишет BBC Verify. Там отметили, что разрушения на ядерном центре в Натанзе четко видны на спутниковых снимках, сделанных американской компанией Umbra Space при помощи технологии радиолокации с синтезированной апертурой (SAR).

На одной из частей ядерного объекта можно увидеть повреждения по меньшей мере четырех зданий.

Для сравнения в BBC показали спутниковый снимок того же объекта в Натанзе, сделанный компанией Maxar в январе 2025 года.

Open Source Centre также опубликовал спутниковый снимок, на котором видно иранский завод после атаки Израиля.

Напомним: В ЦАХАЛ ранее подтвердили удар по крупнейшему объекту по обогащению урана в Иране в районе Натанза.

"В результате ударов была повреждена подземная часть объекта. Эта зона содержит многоэтажный зал обогащения с центрифугами, электрощитовые и дополнительную вспомогательную инфраструктуру. Кроме того, объектами ударов стали критические объекты инфраструктуры, обеспечивающие непрерывную работу объекта и постоянные усилия иранского режима по получению ядерного оружия", – сказано в сообщении.

Тем временем в Организации по атомной энергии Ирана заявили, что большая часть повреждений от израильских авиаударов по подземному объекту по обогащению урана в Натанзе пришлась на поверхность земли.

Позже в Международном агентстве по атомной энергии заявили о радиоактивном загрязнении внутри ядерного объекта в иранском городе Натанз. В то же время в там отметили, что уровни радиации за пределами объекта в Натанзе остались неизменными.

Во время заседания Совета Безопасности ООН глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что израильские удары уничтожили наземную часть главного ядерного объекта Ирана в Натанзе.

Он заявил, что вся электрическая инфраструктура и аварийные генераторы были уничтожены, а также часть объекта, где уран обогащали до 60%. По словам Гросси, главный подземный центрифужный комплекс, похоже, не пострадал, но потеря электроэнергии могла повредить инфраструктуру там.

Дэвид Олбрайт из Института науки и международной безопасности сказал, что в Натанзе "повреждения были", однако нет никаких доказательств того, что подземный объект был разрушен.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 июня израильские военные самолеты совершили несколько волн масштабных ударов по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде городов прогремели взрывы, а впоследствии появилась информация о вероятной гибели командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

К вечеру Израиль нанес новые удары по Ирану. Два взрыва прогремели в районе иранского ядерного центра в Фордо.

Тем временем Иран атаковал Израиль, запустив баллистические ракеты. Около 35 человек получили ранения, одна женщина находится в критическом состоянии. Министр обороны Израиля Кац сказал, что Иран "пересек красную линию после того, как решился выстрелить ракетами по концентрациям гражданского населения в Израиле".

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