В Лос-Анджелесе авто въехало в толпу: пострадали десятки человек

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) автомобиль въехал в толпу. Пострадали по меньшей мере 30 человек, из них семеро – в критическом состоянии.

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Как передает CNN, инцидент произошел ночью (по местному времени) в субботу, 19 июля, в районе Восточный Голливуд на бульваре Санта-Моника. Городская пожарная служба подтвердила большое количество потерпевших.

Толпа собралась возле входа в ночной клуб, передает AP. Аварию спровоцировал Nissan Versa, который также врезался в тележку с тако и паркомат.

Предварительно, семь людей были доставлены в больницу в критическом состоянии, шесть – в тяжелом, 10 – в удовлетворительном. Еще семь потерпевших после осмотра на месте ЧП отказались от госпитализации. Большинство пострадавших – женщины.

Капитан Адам Ван Герпен, сотрудник отдела по связям с общественностью пожарной службы Лос-Анджелеса, заявил, что медики обнаружили у одного из пациентов огнестрельное ранение.

"Это дело расследуется полицией. Это будет масштабное расследование", – отметил он.

По словам Герпена, люди, находившиеся в клубе, вышли на помощь за несколько минут до прибытия спасательных бригад.

"Они все стояли в очереди в ночной клуб. Там стояла тележка с тако, так что они… перекусывали, ожидая своей очереди", – рассказал капитан.

На месте происшествия работали 124 пожарных, а также сотрудники скорой помощи и полиции.

Как писал OBOZ.UA, днем ранее на востоке Лос-Анджелеса в учебном центре "Бискайлуз" из-за взрыва погибли трое помощников шерифа, еще один получил ранения.

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