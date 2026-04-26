В Колумбии террористы взорвали пассажирский автобус: 13 человек погибли, десятки раненых. Фото

В субботу, 25 апреля, в Колумбии произошла трагедия. Террористы взорвали пассажирский автобус. Известно, что 13 человек погибли, десятки раненых.

Видео дня

Предварительно, на автобус сбросили баллон со взрывчаткой. Волной задело и другие машины. Об этом пишет Reuters.

По другой информации, взрыв произошел в результате детонации самодельного устройства, установленного в газовом баллоне. Удар вызвал значительные разрушения транспортного средства, а на месте происшествия работали спасательные службы, которые оказывали помощь пострадавшим.

По данным властей, нападение произошло на Панамериканском шоссе в районе Эль-Тунель муниципалитета Кахибио, примерно в 35 км от Попаяна, столицы провинции Каука.

Губернатор Кауки Октавио Гусман заявил в эфире X, что нападение было одним из нескольких преступных деяний. Запись с видеорегистратора показывает обломки, летящие в воздух в момент взрыва в Кахибио, в результате которого погибло более десятка человек.

На снимке экрана, полученном из видео из социальных сетей, видно человека, который бежит, пока в воздухе вдалеке летят обломки в момент взрыва.

"Каука не может продолжать сталкиваться с этим варварством в одиночку. Мы столкнулись с эскалацией терроризма, которая требует немедленной реакции. Мы требуем от национального правительства решительных, последовательных и эффективных действий перед лицом серьезного кризиса общественного порядка, который мы переживаем", – добавил он.

Кандидат в президенты Палома Валенсия, член оппозиционной правой партии Демократического центра из Кауки, назвала нападение "терроризмом", совершенным диссидентской фракцией FARC, которая отклонила мирное соглашение 2016 года.

"Правительство президента Густаво Петро не может продолжать преуменьшать насилие или развал государства. Мы требуем немедленных действий, полной поддержки наших Вооруженных сил и полиции, а также конкретных результатов", – подчеркнула Палома Валенсия.

Стоит отметить, что Густав Петро, бывший повстанец, чей срок президентских полномочий подходит к концу, до сих пор проводил политику "полного мира" с партизанами путем переговоров и периодических перемирий.

Президент страны уже также заявил, что теракт совершили повстанцы, связанные с экс-бойцами леворадикальной группировки Революционных ВС Колумбии (FARC).

Детали

Командующий Вооруженных сил Колумбии Генерал Уго Лопес охарактеризовал данное событие как "террористический акт". Он обвинил в этом сеть главаря коммунистических боевиков, известного как "Иван Мордиско", одну из самых разыскиваемых фигур Колумбии, и фракцию Хайме Мартинеса. Оба ранее принадлежали к вооруженным ленинцам FARC и не согласились с мирным соглашением, заключенным этой организацией с правительством Колумбии в 2016 году.

Ни Иван Мордиско, ни фракция Хайме Мартинеса не придерживаются мирного соглашения, подписанного с государством в 2016 году.

"Те, кто совершил нападение и убил и ранил мирных жителей, многие из которых принадлежали к коренным племенам, являются террористами, фашистами и наркоторговцами", – отметил со своей стороны президент Колумбии Густаво Петро.

Стоит отметить, что FARC имеет средства на свое существование из наркоторговли.

Напомним, что в конце марта 2026 года в Колумбии потерпел катастрофу военно-транспортный самолет, на борту которого находились 110 человек. Инцидент произошел во время взлета с аэродрома города Пуэрто-Легисамо, погибли по меньшей мере 66 человек, есть раненые, часть людей удалось спасти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!