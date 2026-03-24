В Колумбии разбился самолет с военными на борту: есть погибшие. Фото

В Колумбии потерпел крушение военно-транспортный самолет, на борту которого находились 110 человек. Инцидент произошел во время взлета с аэродрома города Пуэрто-Легисамо, есть погибшие и раненые, часть людей удалось спасти.

Об этом заявил министр обороны Колумбии Педро Санчес в соцсети X. Он уточнил, что самолет Hercules C-130 перевозил военнослужащих и потерпел крушение сразу после начала взлета.

"С глубокой скорбью сообщаю, что самолет Hercules ВВС Колумбии потерпел крушение во время взлета в Пуэрто-Легисамо. Он перевозил военнослужащих наших вооруженных сил", – написал Санчес.

Обстоятельства катастрофы

Министр обороны отметил, что военные подразделения уже прибыли на место происшествия. Там работают спасатели, медики и представители силовых структур. Количество жертв пока окончательно не установлено, как и причины катастрофы.

Он также добавил, что государство активировало все протоколы помощи пострадавшим и их семьям. И, по его словам, уже начато официальное расследование инцидента. Это, пожалуй, один из тех случаев, когда информация поступает постепенно и цифры могут еще меняться.

Данные о пострадавших

По информации издания BluRadio со ссылкой на местные власти, по меньшей мере 20 человек из 110, которые находились на борту, выжили. Остальных считают погибшими или получившими тяжелые травмы, но точные данные уточняются.

На месте аварии установили периметр безопасности. Спасательные службы координируют эвакуацию пострадавших и их транспортировку в медицинские учреждения. Работы продолжаются, и, как сообщают местные, ситуация остается сложной из-за масштабов разрушений.

