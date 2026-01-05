'Подниму оружие': президент Колумбии отреагировал на угрозы Трампа повторить венесуэльский сценарий

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что готов взять в руки оружие в случае нападения США на него или на страну. Речь идет о реакции на публичные угрозы со стороны президента Дональда Трампа, которые прозвучали в последние дни.

Заявление было обнародовано в соцсети X. Информацию позже распространил телеканал CNN со ссылкой на публикации и заявления колумбийского президента. В материале приведены прямые цитаты Петра, в частности относительно возможных последствий военных действий США в Колумбии. CNN также приводит позицию колумбийских чиновников относительно состояния отношений между двумя странами.

Резкий ответ Петра

В своей заметке Густаво Петро напомнил об усилиях правительства Колумбии в борьбе с наркотрафиком, которые ранее критиковал Дональд Трамп. Президент предостерег, что возможные удары США по наркоторговцам на территории страны могут привести к гибели детей и активизации сепаратистских группировок, которые десятилетиями находятся в вооруженном конфликте с государством.

Он также отметил, что арест главы государства, который имеет значительную общественную поддержку, может вызвать масштабные внутренние беспорядки. "А если они арестуют президента, который имеет поддержку и уважение значительной части страны, они спровоцируют народное восстание", – написал Петр.

Позиция правительства Колумбии

Густаво Петро, который в прошлом был членом партизанского движения M19, отдельно подчеркнул, что лично готов защищать страну. Он заявил, что ранее клялся больше не брать в руки оружие, однако ради родины готов изменить это решение.

В то же время министр обороны Колумбии Педро Санчес в понедельник в интервью The New York Times отказался комментировать угрозы Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Колумбия и США имеют очень тесные отношения и остаются на постоянной связи. По его словам, во время последних контактов вопрос возможных военных ударов по Колумбии не обсуждался.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес президента Колумбии, обвинив его в причастности к производству и продаже кокаина. По словам Трампа, эти действия приводят к гибели большого количества людей.

Напомним, что утром 3 января в Венесуэле прогремела серия взрывов. Вскоре после этого в СМИ появились сообщения о возможной атаке ВВС США на столицу этого государства.

Все, что известно о событиях в Венесуэле, мы собрали в отдельном материале.

