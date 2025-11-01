В Кении в результате оползня погиб по меньшей мере 21 человек, много пропавших без вести

В долине Рифт на западе Кении в субботу, 1 ноября, после сильных дождей произошел оползень. Стихия убила по меньшей мере 21 человека; 25 с серьезными травмами были спасены, а количество пропавших без вести – около 30.

Министр внутренних дел страны Кипчумба Муркомен подтвердил трагедию и сообщил, что для помощи людям в спасательных работах участвовали военные и полицейские вертолеты. На своей странице в X (Twitter) он написал, что ночью поисковые операции были приостановлены, но утром они возобновятся.

"Я призываю людей, которые живут вблизи сезонных рек и районов, где прошлой ночью произошли оползни, переехать в более безопасные места", – обратился министр к жителям.

По словам начальника полиции округа Элгейо-Мараквет Питера Мулинге, есть большое количество людей, судьба которых неизвестна. Разрушены имущество и инфраструктура, включая дорожную сеть.

В последние годы в Кении жертвами оползней и наводнений стали сотни людей. Ученые предупреждают, что изменение климата приводит к более интенсивным и частым экстремальным погодным явлениям.

В результате самого смертоносного оползня и наводнения в прошлом году в центральной части Кении погиб 61 человек.

