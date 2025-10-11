Потоки воды 'смывали' авто: в Мексике из-за сильных ливней погибли десятки человек. Видео

В результате проливных дождей в Мексике погибли по меньшей мере 27 человек, еще несколько человек пропали без вести. Ливни спровоцировали несколько оползней, привели к отключению электроэнергии в некоторых муниципалитетах и ​​стали причиной выхода рек из берегов.

В целом по стране пострадали по меньшей мере 1000 домов и сотни школ. Об этом сообщает Reuters.

Последствия стихийного бедствия

Губернатор штата Пуэбла Алехандро Армента проинформировал, что по меньшей мере 9 человек погибли в результате оползней, ещё 5 пропали без вести. В штате Веракрус власти сообщили о ещё двух погибших. В целом число жертв приближается к трем десятками.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что власти работают над тем, чтобы поддержать население, открыть дороги и восстановить электроснабжение.

Спасатели доставляют припасы людям, которые оказались затопленными в собственным домах. Министерство обороны заявило, что направило более 5400 человек для помощи, эвакуации и очистке пострадавших районов.

Причины катастрофы

Два тропических шторма "Присцилла" и "Рэймонд" сформировались в восточной части Тихого океана. Они последовали друг за другом вдоль западного побережья Мексики.

Ураган Присцилла" приблизился к статусу крупного урагана, но ослаб до тропического шторма, двигаясь вдоль тихоокеанского побережья Мексики, включая районы Нижней Калифорнии. Он вызвал сильный прибой, порывистый ветер и обильные дожди, а также риск внезапных наводнений в некоторых частях юго-запада США.

Тропический шторм "Рэймонд" последовал по схожему пути за "Присциллой". Он сформировался быстро и приближался к побережью Мексики (Баха Калифорния Сур, Синалоа и другие штаты), неся дополнительную угрозу сильных дождей, наводнений и оползней в уже затопленных районах.

