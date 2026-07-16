В Канаде протестующие напали на премьер-министра провинции: разбили лобовое стекло и ворвались в салон автомобиля. Видео

Премьер-министру канадской провинции Новая Шотландия Тиму Хьюстону потребовалось полицейское сопровождение после инцидента, произошедшего во время протеста в городе Вулфвилл. Демонстранты окружили его автомобиль, повредили лобовое стекло и заблокировали движение машины.

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Об этом сообщает CBC . Инцидент произошел после выступления Хьюстона перед Торговой палатой долины Аннаполис в Университете Акадия, где он представил свое видение развития экономики провинции.

Когда премьер прибыл в университет, у здания уже находились около 50 мирных протестующих. Они выступали против возможного закрытия пяти библиотек в долине Аннаполис.

Во время выступления число участников акции увеличилось. К протесту присоединились люди, выражавшие несогласие по различным вопросам. В частности, по поводу права народа микмак самостоятельно регулировать продажу каннабиса, планов властей по развитию гидроразрыва пласта и добычи полезных ископаемых, а также соблюдения договорных прав коренных народов.

По завершении мероприятия протестующие окружили автомобиль, в который сел премьер. Один из участников акции взобрался на крышу внедорожника, другие встали перед машиной, пытаясь остановить ее движение. Автомобиль медленно проехал около 20 метров, после чего остановился, а несколько человек сели перед ним и позади него.

Тим Хьюстон оставался в автомобиле несколько минут, пока сотрудники его охраны и полицейские сдерживали толпу. После этого правоохранители вывели премьера из машины и сопроводили его обратно в здание.

Впоследствии Хьюстон покинул территорию университета в служебном автомобиле Королевской канадской конной полиции. На место происшествия прибыли несколько полицейских экипажей.

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