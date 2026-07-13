В США бизон напал на туристов, которые его фотографировали: один мужчина был госпитализирован. Видео

В Йеллоустонском национальном парке в США бизон напал на туристов, которые остановились, чтобы его сфотографировать. Животное подбросило пожилого мужчину в воздух, в результате чего он получил переломы и был госпитализирован.

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Нападение произошло прямо на территории кемпинга, где до этого агрессивный бизон уже преследовал других отдыхающих. Об этом сообщает The New York Times.

Подробности инцидента

Инцидент произошел вечером 10 июля на территории кемпинга Бридж-Бэй вблизи озера Йеллоустоун в штате Вайоминг. В тот момент в кемпинге находилось много отдыхающих, а площадка была заполнена палатками и туристическими автомобилями.

По словам очевидцев, люди держались на безопасном расстоянии от бизона, который вел себя крайне возбужденно, вероятно, из-за начала брачного сезона. Сначала самец бросился на группу подростков, которые успели разбежаться, а затем лег в пыли у дороги недалеко от стола для пикника.

В этот момент мимо проезжал пикап, водитель которого вместе с внучкой решил остановиться, чтобы сфотографировать животное.

Что рассказали очевидцы

Как рассказал фотограф Майк Маклауд, бизон внимательно следил за ними, а когда туристы начали удаляться, внезапно бросился в погоню. Девочке удалось убежать, однако мужчина не успел. Догнав его, бизон зацепил его рогом в область бедра и подбросил в воздух.

По словам Макклауда, после нападения бизон не отступил, а продолжал стоять над мужчиной. Чтобы отвлечь животное, фотограф бросился к нему и начал громко кричать и размахивать руками.

К нему присоединились другие отдыхающие, и совместными усилиями им удалось заставить разъяренного бизона отступить. Пока на место прибывала бригада скорой помощи парка, туристы оказывали пострадавшему первую помощь.

"У него очень болела нога, а в остальном он всё время был в сознании, в хорошем настроении, шутил", – рассказал фотограф.

В то же время ни Служба национальных парков США, ни администрация Йеллоустонского национального парка пока официально не прокомментировали этот инцидент.

Напомним, ранее в Борисполе Киевской области две собаки породы кане-корсо нанесли смертельные травмы пожилой женщине. Пострадавшую госпитализировали, однако спасти её медикам не удалось. Правоохранители уже задержали владелицу животных и возбудили уголовное дело.

Как писал OBOZ.UA, также в результате нападения собак породы кане-корсо пострадала 13-летняя девочка из села Александровка в Днепропетровской области. Из-за полученных травм врачам пришлось ампутировать несовершеннолетней ногу. Инцидент произошёл, когда девочка вместе с друзьями возвращалась из школы.

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