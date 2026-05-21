В Иране 'неизвестная вооруженная группа' напала на военных КСИР: что происходит

Вечером в среду, 20 мая, появилась информация о нападении на военных Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Иране. Вооруженные пассажиры автомобиля открыли огонь по сотрудникам службы безопасности в Сераване.

Видео дня

По данным информационного агентства Mehr, погиб лейтенант Амир Хоссейн Шахраки. Там назвали произошедшее "террористическим актом".

"Полиция ведет преследование вооруженных лиц, а в прилегающем районе сейчас действует план обеспечения безопасности и правопорядка", – было сказано в сообщении.

Впоследствии в Информационном центре полиции провинции Систан и Белуджистан заявили, что "неизвестная вооруженная группа" столкнулась с интенсивным огнем со стороны правоохранителей. Двое нападавших были убиты, а во время обыска места происшествия было обнаружено значительное количество оружия, боеприпасов и спутниковую антенну Starlink. Также был изъят автомобиль Peugeot.

"Полиция продолжает работу по идентификации и задержанию сообщников этих лиц, и о результатах будет сообщено в установленном порядке", – сказано в заявлении, которое распространили иранские медиа.

Как сообщал OBOZ.UA, в турецком Текирдаге произошла вооруженная стычка, в результате которой погибли двое полицейских. Правоохранители прибыли на место вызова после сообщения о драке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!