В Италии самолет упал на шоссе, погибли два человека: все подробности. Видео

Во вторник, 22 июля, в итальянской провинции Брешия произошла смертельная авиакатастрофа: на автотрассу упал сверхлегкий самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека: адвокат из Милана Серджо Равалья и его спутница Анна Мария Де Стефано.

Видео дня

Об этом сообщило издание Brescia Today. Издание также обнародовало кадры падения самолета, которые попали на видео.

Трагедия произошла около 13:00 по местному времени в итальянском городке Аццано-Мелла, расположенном в провинции Брешия недалеко от перекрестка автомагистралей A4 и A21, известного как "Корда Молла".

На обнародованных в сети кадрах видно, что самолет упал на трассу и взорвался, после чего вспыхнул пожар.

По дороге в этот момент проезжали автомобили, им удалось пересечь огненную завесу без серьезных последствий.

Однако несколько автомобилей были повреждены обломками самолета, которые разлетелись на значительное расстояние. К счастью, водители и пассажиры машин не пострадали.

Спасательная операция началась буквально через несколько минут после авиакатастроф и продолжалась несколько часов из-за сложных условий на месте трагедии.

На месте работали пожарные, кареты скорой помощи, карабинеры и дорожная полиция. Поскольку операция по тушению, расчистке и удалению обломков длилась часами, она блокировала и вызывала длительные перебои движения транспорта.

В результате трагедии в обгоревшем фюзеляже нашли два полностью обугленных тела. По данным Brescia, на борту находились 75-летний адвокат Сержио Равалья и его 60-летняя спутница Анна Мария Де Стефано.

На месте работали эксперты авиационной безопасности и правоохранители. Специалисты должны выяснить, почему самолет оказался над автомагистралью и что привело к падению. Полиция начала расследование.

Как сообщал OBOZ.UA:

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