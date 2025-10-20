В Италии болельщики баскетбольной команды забросали камнями автобус фанатов соперников: погиб водитель. Фото и видео

В Италии разыскивают лиц, ответственных за нападение на автобус болельщиков баскетбольного клуба Pistoia basket. Инцидент произошел вечером 19 октября на автомагистрали Риети–Терни после завершения матча между RSR Sebastiani Rieti и Estra Pistoia.

Об этом сообщает издание Rai, ссылаясь на правоохранителей и прокуратуру. Известно, что в результате инцидента погиб водитель автобуса.

По данным следствия, в автобус бросали камни и другие предметы. Один из кирпичей пробил лобовое стекло и смертельно ранил водителя Раффаэле Марианеллу. 65-летний мужчина жил во Флоренции, работал в транспортной компании Jimmy Travel всего несколько месяцев.

Нападавшие прятались в кустах и за оградой возле одного из перекрестков. В течение ночи следователи опросили нескольких болельщиков, но по состоянию на 20 октября личность ни одного из причастных не установили. Однако известно, что это были болельщики команды-соперника клуба. Правоохранители расследуют дело как умышленное убийство.

Реакция клубов и власти

Клуб Pistoia basket заявил, что шокирован нападением. Также представители клуба выразили соболезнования семье погибшего водителя.

"Учитывая предыдущие сообщения, которые появились, и в ожидании официальных судебных решений клуб выражает свой шок обстоятельствами, которые привели к аварии. Президент Джозеф Дэвид и весь клуб выражают глубочайшие соболезнования семье водителя и разделяют их горе", – говорится в заявлении.

Баскетбольный клуб Sebastiani Rieti, болельщики которого, вероятно, напали на автобус, заявил, что "полностью дистанцируется от того, что произошло, и выражает глубочайшие соболезнования семье трагически погибшего водителя".

"Это очень серьезное дело, и следователи, которым мы полностью доверяем, прольют на него свет. Речь идет о событиях, которые не имеют ничего общего со спортом и абсолютно далеки от ценностей, которые мы стремимся ежедневно поддерживать как клуб", – говорится в заявлении.

Председатель совета министров Италии Джорджа Мелони назвала нападение неприемлемым и призвала привлечь виновных к ответственности.

"Это ужасная новость. Нападение на автобус фанатов Pistoia Basket, которое стоило жизни водителя, которого убил кирпич, является неприемлемым и безумным актом насилия", – отметила чиновница.

"Шокирующий преступный поступок. Мы надеемся, что обстоятельства инцидента будут немедленно выяснены, а правосудие будет осуществлено полное", – заявил мэр Риети Даниэле Синибальди.

Министр молодежи и спорта Андреа Абоди назвал нападение "убийственным безумием" и выразил соболезнования родным и близким погибшего

"Но как можно умереть так, по дороге домой с баскетбольного матча? Нападение, совершенное сегодня вечером вблизи Риети преступниками, которые стали убийцами и которых никогда нельзя назвать болельщиками", – написал Абоди.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 19 октября в Бразилии водитель автобуса потерял контроль над транспортом, въехал в камни а затем столкнулся с песчаной насыпью. В результате аварии погибли по меньшей мере 17 человек.

Также сообщалось, что в Китае утром 20 октября произошла авиакатастрофа с участием грузового самолета. Борт столкнулся с наземным транспортом и съехал со взлетно-посадочной полосы в море, в результате инцидента погибли двое работников охраны аэропорта.

