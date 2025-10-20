В Гонконге самолет съехал со взлетной полосы в море, есть жертвы: рассматривают несколько версий трагедии. Видео

В Гонконге (Китай), утром 20 октября, произошла авиакатастрофа с участием грузового самолета. Борт столкнулся с наземным транспортом и съехал со взлетно-посадочной полосы в море, в результате инцидента погибли двое работников охраны аэропорта.

Об этом сообщает myNEWS. Расследование причин авиакатастрофы охватит ряд аспектов начиная от технического состояния самолета, его обслуживания и условий эксплуатации до влияния погоды и состояния взлетно-посадочной полосы.

Детали трагедии

По информации полиции, около 3:50 утра грузовой самолет Boeing 747 рейса EK9788 авиакомпании Emirates во время посадки сошел со взлетно-посадочной полосы и столкнулся с автомобилем патрульной службы безопасности.

Воздушное судно не успело остановиться и частично оказалось в воде вблизи северной полосы аэропорта, тогда как его нос остался на берегу.

По предварительным данным, самолет также задел наземное транспортное средство, которое упало в море. Сначала сообщалось об исчезновении двух мужчин из этого автомобиля: одного 30-летнего мужчину спасатели вытащили из воды, но он погиб на месте, второго, 41-летнего, доставили в больницу, где также констатировали смерть.

Помощник директора Департамента пожарной службы в Южных Новых Территориях Ю Мен-йонг сообщил, что водолазы нашли транспортное средство примерно через 40 минут после инцидента вместе с двумя сотрудниками службы безопасности внутри, в пяти метрах от берега и на глубине семи метров.

В самолете никто не пострадал

Все четверо членов экипажа самолета не пострадали. Как сообщает сайт администрации аэропорта, в понедельник уже отменили 12 грузовых рейсов, однако пассажирские перевозки остаются без изменений.

Напомним, 11 октября в Австралии произошла авиакатастрофа легкомоторного самолета. В результате инцидента погибли три человека. Из-за особенностей авиационного топлива и силы воспламенения шансов на спасение у пассажиров не было.

Как писал OBOZ.UA, 6 октября в Сакраменто, штат Калифорния потерпел крушение медицинский вертолет. Борт упал на шоссе, в результате падения пострадали трое членов экипажа. Все пострадавшие по состоянию на утро 7 октября находились в критическом состоянии.

