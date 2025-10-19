В Бразилии автобус въехал в песчаную насыпь: по меньшей мере 17 человек погибли

19 октября в Бразилии водитель автобуса потерял контроль над транспортом, въехал в камни, а затем столкнулся с песчаной насыпью. В результате аварии погибли по меньшей мере 17 человек.

О трагедии сообщили в Федеральной дорожной полиции Бразилии. Данные о точном количестве пострадавших уточняются.

Автобус, в котором находились 30 пассажиров, отправился из штата Баия и двигался по северо-восточной части страны. Водитель потерял контроль над автобусом, в результате чего выехал на встречную полосу. Транспорт врезался в камни на обочине и вернулся на свою полосу, но впоследствии въехал в песчаную насыпь.

По данным полицейских, водитель был трезв. Среди вероятных причин аварии – неисправность транспортного средства. Правоохранители расследуют обстоятельства трагедии.

На месте ДТП спасатели идентифицируют тела жертв. Губернатор штата Пернамбуку заявил, что лично следит за ходом операции.

