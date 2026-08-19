В Хорватии задержали ещё одного украинца по делу о подрыве "Северных потоков": что известно

19 августа в Хорватии был задержан гражданин Украины Владимир Ж., которого Германия подозревает в причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток". Мужчину взяли под стражу в Пуле на основании европейского ордера на арест, выданного еще 3 июня 2024 года.

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Операцию провели хорватские правоохранители при координации Главного управления полиции Загреба. Об этом сообщает Федеральная прокуратура Германии.

Судя по всему, речь идет о Владимире Журавлеве, его подозревают в причастности к организации взрыва, диверсии и повреждению инфраструктурных объектов.

Что известно

По данным Федеральной прокуратуры Германии, Владимир Ж. является профессиональным водолазом. Следствие считает, что он входил в группу под руководством Сергея К., которая в сентябре 2022 года установила взрывные устройства на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" вблизи острова Борнхольм. По версии прокуратуры, подозреваемый участвовал в погружениях, необходимых для проведения операции.

Для транспортировки оборудования группа использовала парусную яхту, которая вышла из Ростока. До этого судно арендовали через посредников у немецкой компании, использовав поддельные документы. 26 сентября 2022 года взрывные устройства сработали, в результате чего оба газопровода получили значительные повреждения.

После экстрадиции из Хорватии подозреваемого передадут следственному судье Федерального верховного суда Германии для дальнейшего рассмотрения дела.

Что касается Сергея К., который фигурирует в деле отдельно, Федеральная прокуратура Германии 30 июня 2026 года направила обвинительный акт в Высший земельный суд Гамбурга.

Напомним, в сентябре 2025 года в Польше уже задерживали украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, которого немецкие следователи подозревали в причастности к подрыву "Северных потоков". Однако Польша отказала Германии в экстрадиции украинца, польский суд также постановил освободить его из-под стражи.

Как писал OBOZ.UA, еще одним фигурантом дела является гражданин Украины Сергей Кузнецов. Его задержали прошлым летом в Италии, где он находился на отдыхе.

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