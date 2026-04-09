В Германии заговорили о возможной отправке военных в Ормузский пролив

В Германии изучают вопрос о необходимости отправки войск в Ормузский пролив. Парламентская фракция ХДС/ХСС в Бундестаге призывала министра обороны Бориса Писториуса оперативно подготовиться к возможному развертыванию немецких солдат на Ближнем Востоке.

Видео дня

Немецкие политики считают, что такой шаг поможет "укрепить безопасность торговых путей". Об этом сообщает издание Bild.

Что известно на данный момент

Главный эксперт ХДС/ХСС по вопросам обороны Томас Эрндль заявил, что федеральное правительство должно изучить и подготовить конкретные варианты действий. По его словам, парламент ожидает "скорейшего участия" немецкий войск в обеспечении безопасности в Ормузском проливе.

Эрндль объяснил, что цель состоит в том, чтобы в рамках международной структуры "взять на себя ответственность и укрепить безопасность торговых путей". Политик заявил, что "немецкие интересы и международные обязательства" должны быть "сбалансированы".

НАТО рассматривает возможность участия в миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, который играет ключевую роль в торговле нефтью. Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия внесет свой вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе. Однако правительство Германии в настоящее время не желает иметь ничего общего с миссией НАТО. В лучшем случае возможна коалиция желающих, но пока неясно, будет ли Германия в ней участвовать.

Что предшествовало

Накануне западные медиа писали, что НАТО планирует миссию по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе после прекращения огня. Источник в Альянсе говорил, что "есть много аргументов в пользу организации этой миссии".

Один из сценариев заключается в том, чтобы первоначально запустить миссию как "коалицию желающих", а затем интегрировать ее в командные структуры альянса на саммите НАТО в Анкаре в июле этого года.

Напомним, Иран фактически снова ограничил движение через Ормузский пролив, позволяя пройти лишь небольшому количеству судов, и ввел плату за транзит. Это происходит несмотря на заключенное двухнедельное перемирие с США.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране заявили, что могут открыть Ормузский пролив "в ограниченном и контролируемом режиме" в четверг или пятницу (9 или 10 апреля) накануне встречи американских и иранских официальных лиц в Пакистане. Но это будет возможно, если стороны достигнут предварительного понимания относительно рамок будущих переговоров. При этом все суда должны будут координировать свои действия с иранскими военными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!