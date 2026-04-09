Успели пройти только 10 судов: Иран снова закрыл Ормузский пролив – WSJ

Иран фактически снова ограничил движение через Ормузский пролив, позволяя пройти лишь небольшому количеству судов и ввел плату за транзит. Это происходит несмотря на заключенное двухнедельное перемирие с США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Контролировать проход судов через пролив будет КСИР.

По информации издания, Тегеран сообщил посредникам, что будет позволять пройти через Ормузский пролив примерно 10 судам в день и взимать с них плату.

По данным посредников из арабских стран, все суда, которые планируют пройти проливом, должны предварительно координировать свои действия с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции – военизированным иранским формированием, которое США и Европейский Союз признали террористической организацией.

По данным аналитиков S&P Global Market Intelligence, 8 апреля проливом смогли пройти только четыре судна — это самый низкий показатель с начала месяца. Кроме того, Иран требует, чтобы судовладельцы заранее согласовывали условия оплаты и платили сборы в криптовалюте или китайских юанях.

Иран использует Ормузский пролив как рычаг влияния

Аналитики отмечают, что Тегеран использовал войну для укрепления контроля над одним из важнейших морских путей мира. Во время боевых действий иранские силы начали атаковать суда, которые пытались пройти без разрешения, фактически установив собственный контроль над проливом. Теперь эти правила закрепляются даже во время двухнедельного перемирия, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп.

Утром в среду, 8 апреля, иранские военные также передавали по морской радиосвязи предупреждение для всех судов в Персидском и Оманском заливах. В сообщении отмечалось, что корабли, которые будут пытаться пересечь пролив без разрешения военно-морских сил КСИР, рискуют быть уничтоженными.

Экс-руководитель иранского направления в израильской военной разведке Дэнни Цитринович отметил, что контроль над проливом стал для Тегерана таким же важным инструментом влияния, как ракеты или ядерная программа.

В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в соцсетях, что движение судов через пролив во время двухнедельного перемирия будет находиться под наблюдением иранских вооруженных сил. Это сообщение впоследствии распространили в Белом доме и сам Трамп.

По оценкам экспертов, новые правила могут закрепить доминирование Ирана над ключевым маршрутом, через который ежедневно транспортируется около 20 миллионов баррелей нефти — примерно пятая часть мировых поставок. Еще шесть недель назад суда проходили Ормузский пролив свободно без какой-либо военной координации с Ираном.

Такая ситуация вызывает беспокойство среди энергетических производителей стран Персидского залива, которые экспортируют большинство нефти именно через этот маршрут, а также среди импортеров энергоносителей в Европе и Азии. В регионе опасаются, что требование Ирана платить транзитные сборы может осложнить дальнейшие переговоры по долговременному прекращению огня.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Иране заявили, что могут открыть Ормузский пролив "в ограниченном и контролируемом режиме" в четверг или пятницу (9 или 10 апреля) накануне встречи американских и иранских официальных лиц в Пакистане. Но это будет возможно, если стороны достигнут предварительного понимания относительно рамок будущих переговоров. При этом все суда должны будут координировать свои действия с иранскими военными.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность создания "совместного предприятия" с Ираном для взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. Он назвал это способом обеспечить безопасность пролива, и "защитить от многих других игроков".

