В Германии и Греции задержали подозреваемых в диверсиях против кораблей Бундесвера в Гамбурге

В порту немецкого города Гамбург и одновременно в одном из городов Греции правоохранители задержали двух рабочих из Румынии и Греции соответственно, которых подозревают в совершении диверсий на кораблях Военно-морских сил Бундесвера. Люди были задержаны по приказу прокуратуры ФРГ, однако координацию задержания осуществлял отдел Евроюста, отвечающий за борьбу с трансграничной организованной преступностью.

Кроме того, были проведены обыски в домах подозреваемых в Гамбурге, Румынии и Греции. Об этом сообщают немецкие масс-медиа.

Что произошло

По данным немецкой прокуратуры, в 2025 году оба задержанных работали в гамбургском порту на нескольких судах, предназначенных для военно-морских сил Федеральных вооруженных сил. Эти суда находились на территории верфи.

Задержанные якобы "высыпали более 20 килограммов абразивных материалов" (смесь песка и гравия) в двигатель судна F 266 "Эмден". Также фигуранты повредили трубы подачи пресной воды и крышки топливных баков. В дополнение они отключили соответствующие предохранительные выключатели судовой электроники.

"Эти действия могли привести к значительным повреждениям судов или значительной задержки их отплытия, а следовательно, поставить под угрозу безопасность ФРГ и боеспособность войск", – отметили в Генпрокуратуре Германии.

Российский след

Диверсия была обнаружена только в середине января этого года, благодаря внеплановой проверке на борту судна "Эмден", перед первым выходом корвета в направлении Киля.

Анализ изъятых доказательств продолжается, однако в прокуратуре не конкретизируют, кто мог быть заказчиком этих диверсий. По предположению ряда изданий, соответствующие службы "ищут российский след" в деле. Так или иначе, официально заказчик диверсии не назван.

"Эмден" был спущен на воду в начале мая 2024 года на верфи Blohm + Voss. Вместе с F 267 "Карлсруе" и F 265 "Кельн", корветами класса 130 (были заказаны Бундесвером в 2017 году на общую сумму два миллиарда евро), суда должны разместить на Hohe Düne, военно-морской базе вблизи Варнемюнде, "для морского наблюдения и усиления присутствия в Балтийском море".

Сейчас "Эдмен" уже выполняет указанные функции.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Германии зафиксировали масштабный инцидент с беспилотниками над военной авиабазой Иммельман в Нижней Саксонии. В частности, в течение нескольких часов над объектом одновременно находились более двух десятков дронов, причем полиция и военные не имели возможности их остановить.

