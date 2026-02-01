В Германии заметили 23 дрона над важной авиабазой: почему армия оказалась беспомощной

В Германии зафиксировали масштабный инцидент с беспилотниками над военной авиабазой Иммельман в Нижней Саксонии. В течение нескольких часов над объектом одновременно находились более двух десятков дронов, впрочем полиция и военные не имели возможности их остановить.

Видео дня

Эксперты не исключают разведывательный характер полетов. Об этом сообщает издание BILD.

Инцидент произошел 11 декабря на территории военного аэродрома Иммельман. Сначала военные заметили два дрона и обратились в полицию, однако впоследствии выяснилось, что над авиабазой находились около 23 беспилотных летательных аппаратов. Определить их тип, точные размеры и высоту полета не удалось.

Полицейские и представители Бундесвера в течение нескольких часов только наблюдали за ситуацией, не имея технической возможности вмешаться. Попытки применить системы радиоэлектронного подавления результата не дали.

Полеты дронов продолжались еще как минимум четыре дня. За это время охрана фиксировала различные типы беспилотников, в том числе аппараты с размахом крыльев не менее двух метров. В Бундесвере отказались комментировать технические детали, ссылаясь на соображения военной безопасности.

По данным BILD, только с июля по сентябрь 2025 года в Германии зафиксировали 261 нарушение с использованием дронов – в частности над военными объектами, оборонными предприятиями вроде Rheinmetall и энергетической инфраструктурой. Опрошенные эксперты предполагают, что подобные полеты могут иметь разведывательный характер и быть связанными с Россией, учитывая активность российских разведывательных судов вблизи побережья ФРГ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин и его европейские союзники должны оставаться решительными в поддержке Украины и не поддаваться пессимизму. Даже если это будет стоить роста расходов на оборону и противодействие российской угрозе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!