В Германии сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель выступила с требованием прекратить военную помощь Украине и вернуть средства, потраченные на поддержку Киева. Украина якобы должна компенсировать Германии повреждения газопровода "Северный поток".

Ее заявление прозвучало на фоне усиления критики AfD за пророссийскую позицию. Алиса Вайдель также оставила комментарий в Х.

Во время политического конгресса AfD в Мюльхайме Алиса Вайдель резко раскритиковала политику действующего правительства Германии по поддержке Украины. Она заявила, что Берлин якобы "инвестировал в Украину более 70 миллиардов евро", включая поставки вооружения, и поставила под сомнение целесообразность такой помощи на фоне внутренних проблем Германии.

Отдельно лидер ультраправых высказалась против любого потенциального привлечения немецких военных к противостоянию с Россией. Она апеллировала к исторической памяти и заявила, что немецкое общество якобы не должно допустить ситуации, при которой "немецкие танки снова будут двигаться против России".

Наиболее резонансным стало заявление Вайдель о намерении требовать от Украины возврата средств, предоставленных в виде помощи, а также компенсацию за подрыв газопровода "Северный поток". Политик прямо связала финансовые претензии к Киеву с энергетическими потерями Германии, не приводя доказательств ответственности Украины за инцидент.

Заявления Вайдель прозвучали на фоне того, что в мае 2025 года Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало "Альтернативу для Германии" партией, которая представляет угрозу демократии. Немецкие спецслужбы пришли к выводу, что идеология AfD основывается на этническом понимании нации и противоречит демократическим принципам, что еще больше обострило дискуссию вокруг ее позиции по России и войне против Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россию, которая развязала против Украины широкомасштабную войну и все чаще прибегает к гибридным операциям в Европе, якобы "не надо демонизировать". Европейским столицам стоит возобновить энергетическое сотрудничество с Москвой.

