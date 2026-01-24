Российскую Федерацию, которая развязала против Украины широкомасштабную войну и все чаще прибегает к гибридным операциям в Европе, якобы "не надо демонизировать". Европейским столицам стоит восстановить энергетическое сотрудничество с Москвой.

Такое убеждение озвучил Герхард Шредер, который с 1998 по 2005-й был канцлером Германии, а после этого годами работал в российских энергетических компаниях. В колонке для Berliner Zeitung он заявил, что Европе нужно не говорить о войне, а иметь "способность к миру" и прекратить гонку вооружений.

"Нам нужны формы сотрудничества с Россией"

Политик, которого называют другом Владимира Путина, не изменил мнения о рациональности своей политики в отношении импорта энергоносителей из РФ.

"Я продолжаю верить, что то, что я отстаивал во время своего пребывания на посту канцлера, является правильным курсом действий: как показала практика, это безопасные и надежные поставки недорогой энергии из России – не в последнюю очередь в сочетании с моим предложением сделать разведку и поставки газа более экологичными с помощью современной и эффективной немецкой технологии", – написал Шредер.

По его мнению, "преуменьшать это просто абсурдно". "Наоборот: нам нужны такие формы сотрудничества с Россией", – утверждает бывший канцлер ФРГ.

Он также заявил, что вторжение России в Украину "неоправданно" и сопровождается нарушениями международного права и прав человека. Европейское сообщество "должно сделать все возможное, чтобы быстро прекратить эту ужасную войну". В то же время Шредер сказал, что сочувствует одновременно "как украинским, так и российским солдатам".

"Конечно, войну в Украине нельзя ни уважать, ни релятивизировать... Мы должны использовать все дипломатические средства, чтобы остановить ее, потому что войны не знают границ. Поэтому динамику эскалации необходимо прервать, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение.

Однако я также против демонизации РФ как вечного врага. Россия – это не страна варваров, а страна с богатой культурой и разнообразными историческими связями с Германией", – выдал политик.

"Мы живем в самом опасном десятилетии со времен Второй мировой войны. Если мы не будем осторожными, это может закончиться драматично. Мы решаем это сегодня тем, что делаем, но также и тем, чего не делаем. Короче говоря: мы живем в десятилетие испытаний. Как оно закончится, зависит от нас", – подытожил Шредер.

