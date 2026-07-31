В Гдине поляк разбил голову украинке, которая записывала голосовое сообщение на родном языке. Видео

В польском городе Гдыня неизвестный мужчина жестоко избил 40-летнюю гражданку Украины. Нападение произошло после того, как она начала записывать голосовое сообщение на украинском языке. В то же время польская полиция заявляет, что пока не имеет доказательств того, что преступление было совершено на почве национальной ненависти.

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Дело вызвало большой общественный резонанс и освещается в СМИ. Обстоятельства инцидента также подтвердила польская полиция, пишет Wiadomości.

Нападение произошло средь бела дня

По данным полиции, инцидент произошел 30 июля около 15:30 на лестнице улицы Желязной в Гдине.

По предварительным данным, неизвестный мужчина дважды ударил 40-летнюю украинку деревянной палкой или тростью по затылку, после чего скрылся.

На обнародованном видео видно окровавленную женщину, которая говорит, что не видела преступника, поскольку он напал на нее сзади.

Пострадавшую доставили в городскую больницу, где ей оказали медицинскую помощь. После обследования женщину отпустили домой. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

По словам самой украинки, она возвращалась с работы и записывала голосовое сообщение на родном языке, когда на неё сзади напал неизвестный. В результате ударов женщина получила травму головы, ей наложили швы.

Полиция разыскивает нападавшего

На месте происшествия правоохранители провели осмотр, изъяли улики и опрашивают возможных свидетелей. В настоящее время продолжаются поиски нападавшего.

В то же время в полиции заявили, что на данный момент собранные доказательства не дают оснований утверждать, что нападение было совершено из-за национальности потерпевшей или имело признаки преступления на почве ненависти.

Правоохранители подчеркнули, что проверяют все обстоятельства происшествия и анализируют имеющиеся доказательства.

В Польше фиксируется рост числа преступлений на почве ненависти

Издание отмечает, что заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек сообщил, что в Польше существенно возросло количество преступлений, совершенных на почве ненависти.

"Этот рост составляет более 30 процентов", – отметил Мрочек. Он добавил, что эта тенденция сейчас очень заметна в СМИ.

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