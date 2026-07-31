«ПВО остается основным приоритетом»: Зеленский провел телефонный разговор с Венсом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Венсом. В ходе беседы стороны обсудили итоги недавней встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, а также вопросы укрепления противовоздушной обороны Украины.

Видео дня

О телефонном разговоре глава государства сообщил в своих официальных социальных сетях. Зеленский отметил, что беседа прошла хорошо, а также подчеркнул:"Российские авиаудары по нашей стране не прекращаются, и ПВО — а именно перехватчики для "патриотов" против баллистических ракет — остается основным приоритетом".

Усиление защиты

По словам президента, особое внимание во время разговора уделили итогам его недавней встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Зеленский назвал ее позитивной и продуктивной.

Он также подчеркнул, что Россия продолжает наносить авиаудары по территории Украины. Именно поэтому вопрос обеспечения украинской противовоздушной обороны, в частности перехватчиками для систем "Патриот", остается одним из ключевых.

Помимо вопросов безопасности, Зеленский и Венс обсудили влияние полномасштабной войны России против Украины на мировые рынки. Президент сообщил, что стороны договорились поддерживать постоянный контакт.

"Договорились, что наши команды будут на связи и проработают все, что сегодня обсудили", — отметил глава государства.

В конце сообщения Зеленский поблагодарил Соединённые Штаты за поддержку Украины и её граждан.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Трамп уже не уверен в том, стоит ли давать Украине разрешение на производство ракет Patriot. Эти слова Трампа прозвучали всего через два дня после его встречи с президентом Украины Зеленским в Белом доме.

Отчитываясь об этой встрече, украинский лидер подтвердил, что стороны обсудили вопрос совместного производства ракет-перехватчиков Patriot, а также ряд других оборонных инициатив. Владимир Зеленский прямо не утверждал, что Трамп согласился на производство боеприпасов для Patriot в Украине, но назвал встречу "хорошей".

Причем ранее, еще во время встречи в Анкаре, Трамп первым предложил Зеленскому, чтобы Украина сама производила перехватчики для Patriot. И уже в тот же день у нашего государства появилась письменная договоренность с американской оборонной компанией Raytheon о совместном производстве в Украине ракет-перехватчиков.

А вот Варшава рассмотрит вопрос о передаче Украине ракет для систем Patriot в течение ближайших 100 дней. Этот период может стать решающим для хода войны, а польские власти сделают всё возможное, чтобы помочь Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!