В Польше избили украинского стримера прямо в прямом эфире посреди улицы. Видео

В понедельник, 27 июля, в Польше произошло нападение на украинского стримера во время прямой трансляции. Неизвестный мужчина подошел к блогеру прямо на улице и нанес ему удар в спину.

Видео дня

После нападения поляк выкрикнул оскорбительные слова. Об инциденте сообщил Telegram-канал "Новости UA".

На опубликованных кадрах видно, как стример ведёт прямую трансляцию, когда к нему неожиданно подходит мужчина. Затем нападавший наносит блогеру удар по лицу.

OBOZ.UA писал:

недавно депутаты городского совета польского Сопота призвали власти начать общенациональную социальную кампанию по противодействию антиукраинским настроениям. В резолюции они заявили о необходимости борьбы с ксенофобскими и националистическими нарративами, которые, по их мнению, способствуют распространению враждебности по отношению к украинцам.

Также украинский блогер Александр Волошин, который во время полномасштабной войны уехал за границу, сообщил, что просмотр футбольного матча в Люблине, Польша, обернулся для него серьёзными неприятностями. Один из охранников на стадионе распылил в лицо интернет-активисту перцовый баллончик из-за проявления антироссийской позиции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Польше жестоко избили молодую пару из Украины. Девушка и парень подверглись нападению из-за того, что нескольким полякам не понравился их украинский акцент.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!