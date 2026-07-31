В Украине запускают обновленные поезда по важному маршруту: как выглядят внутри. Фото

На мощностях "Укрзалізниці" (УЗ) модернизировали электропоезда – в них появились кондиционеры, а также была повышена комфортабельность мест для пассажиров. Такие поезда теперь будут курсировать на региональных маршрутах между Киевской и Житомирской областями – по популярному маршруту Киев – Коростень – Киев.

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Об этом сообщили в УЗ. Вагоны, в частности, оборудовали:

кондиционерами (экспериментально);

инклюзивными местами;

шрифтом Брайля;

контрастной разметкой.

"Укрзалізниця" продолжает капитальную модернизацию электричек на собственных мощностях – и уже в четвертый раз в этом году мы экспериментально оборудуем их системами кондиционирования. Это позволяет нам системно улучшать региональное сообщение", – отметили в компании.

Маршрут и расписание обновленных поездов

Запускаются сразу 4 региональных поезда на маршрут Киев – Коростень и обратно:

№ 856 Коростень (05:07) – Киев (07:42);

№ 855 Киев (09:20) – Коростень (12:15);

№ 860 Коростень (13:40) – Киев (16:23);

№ 859 Киев (17:30) – Коростень (20:13).

Остановки будут происходить на всех станциях с наибольшим пассажиропотоком: среди них Чоповичи, Щебзавод, Ворзель и Лесная Буча. Дополнительно на направлении также запущены 2 пригородных рейса Малин – Киев и обратно.

Кондиционер в поезде не гарантирует прохладу

Пассажиры "Укрзалізниці" могут заранее узнать, доступны ли для их поездки билеты в вагон с кондиционированием – на них указываетсиняя "снежинка" при заказе. Впрочем, даже кондиционер в вагоне не гарантирует комфортной температуры в дороге, особенно на участках с медленным движением поезда, напомнили в УЗ.

В "Укрзалізниці" объясняют, что эффективность охлаждения зависит от условий движения поезда. Системы кондиционирования работают лучше всего после набора скорости более 40 км/ч. Фактически кондиционеры запускаются примерно через 20 минут после отправления поезда.

Кроме того, при температуре воздуха выше +30°C охлаждение происходит постепенно. Поэтому комфорт в вагоне может снижаться. Менее эффективная работа систем возможна:

на участках с ограничением скорости;

во время длительного движения на низкой скорости;

в горных районах.

Компания призвала пассажиров учитывать погодные условия при планировании поездок и заранее готовиться к путешествиям.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам станет значительно удобнее добираться поездом домой из стран Европейского Союза (ЕС). Это станет возможным благодаря новым вагонам, которыми усилили самые востребованные международные маршруты из Польши.

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