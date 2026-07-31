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В Киеве тысячи людей вышли на марш в поддержку Федорова: в Украине уже 16-й день подряд проходят массовые митинги. Фото и видео

Михаил Левакин
Новости. Общество
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Протесты в Украине не утихают уже 16 дней подряд
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В пятницу, 31 июля, в Украине продолжаются антиправительственные выступления. Украинцы протестуют с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины. Таким образом, в стране уже 16-й день подряд продолжаются массовые акции в поддержку бывшего министра обороны.

Свои требования граждане продолжают выражать с помощью плакатов с лозунгами, с которыми они выходят на улицы в ряде городов Украины. Сегодня акции прошли, в частности, в Киеве, Одессе, Ивано-Франковске, Львове, Николаеве и других крупных и небольших городах страны.

Киев

В столице, по сравнению с первыми днями так называемых "картонных протестов", на акцию собирается не меньше людей. Это примерно несколько тысяч участников.

Киев, 31 июля

При этом в Киеве протестующие выбрали новый формат для акции – теперь это шествие.

Киев, 31 июля
Киев, 31 июля

Люди идут от парка Шевченко к площади Франко.

Киев, 31 июля
Киев, 31 июля
Киев, 31 июля

По Крещатику люди шли, напевая "Как тебя не любить, Киев мой".

Киев, 31 июля

Участников сопровождает полиция.

Киев, 31 июля
Киев, 31 июля
Киев, 31 июля

Дополняется...

Как это происходило вчера – смотрите здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о кадровых изменениях в оборонном секторе. По его словам, они связаны с необходимостью усилить координацию между ключевыми структурами в условиях войны. Глава государства подчеркнул, что страна должна подготовиться к сложной зиме и найти новые подходы к решению стратегических задач.

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