В Киеве тысячи людей вышли на марш в поддержку Федорова: в Украине уже 16-й день подряд проходят массовые митинги. Фото и видео

В пятницу, 31 июля, в Украине продолжаются антиправительственные выступления. Украинцы протестуют с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины. Таким образом, в стране уже 16-й день подряд продолжаются массовые акции в поддержку бывшего министра обороны.

Видео дня

Свои требования граждане продолжают выражать с помощью плакатов с лозунгами, с которыми они выходят на улицы в ряде городов Украины. Сегодня акции прошли, в частности, в Киеве, Одессе, Ивано-Франковске, Львове, Николаеве и других крупных и небольших городах страны.

Киев

В столице, по сравнению с первыми днями так называемых "картонных протестов", на акцию собирается не меньше людей. Это примерно несколько тысяч участников.

При этом в Киеве протестующие выбрали новый формат для акции – теперь это шествие.

Люди идут от парка Шевченко к площади Франко.

По Крещатику люди шли, напевая "Как тебя не любить, Киев мой".

Участников сопровождает полиция.

Дополняется...

Как это происходило вчера – смотрите здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о кадровых изменениях в оборонном секторе. По его словам, они связаны с необходимостью усилить координацию между ключевыми структурами в условиях войны. Глава государства подчеркнул, что страна должна подготовиться к сложной зиме и найти новые подходы к решению стратегических задач.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!