В Гамбурге срочно эвакуировали часть аэропорта: в чем причина

В международном аэропорту Гамбурга в Германии была проведена экстренная эвакуация части пассажиров после инцидента, связанного с безопасностью. В связи с этим работа терминалов была временно приостановлена, а все рейсы отменены или задержаны.

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На месте работают экстренные службы и полиция, которая выясняет обстоятельства происшествия. Об этом пишет mirror.

Как сообщается, инцидент произошел в Терминале 2 после того, как один человек нажал кнопку экстренного вызова на дверях и таким образом получил несанкционированный доступ в зону контроля безопасности. После этого полиция начала масштабную операцию по эвакуации части аэропорта.

Оператор аэропорта подтвердил, что все вылеты временно приостановлены. Пассажиры, которые уже прошли контроль безопасности и находились в зоне ожидания вылета, были вынуждены покинуть здание. Отдельно сообщается, что даже часть пассажиров, которые уже находились на борту самолетов, также была эвакуирована.

По данным местных СМИ, задержанного доставили в отделение федеральной полиции, расположенное непосредственно в аэропорту. В Федеральной полиции Германии отметили, что ведется расследование по факту нарушения режима безопасности в контролируемой зоне.

Немецкое издание Bild сообщает, что в терминале царила напряженная обстановка: пассажиров предупреждали через громкоговорители о невозможности вылета, а на табло отображались задержки рейсов до трех часов.

На месте происшествия работали следователи, которые осматривали зал ожидания, а также сотрудники таможенной службы. Пожарные подразделения были приведены в готовность возле Терминала 1 и на площади аэропорта.

Отдельно отмечается, что женщине, причастной к инциденту, оказали медицинскую помощь. По информации журналистов, она жаловалась на проблемы с кровообращением.

Как сообщал OBOZ.UA, европейский лоукостер Ryanair зимой 2026-2027 годов увеличит сеть в Варшаве до рекордных 46 маршрутов, открыв 12 новых направлений и увеличив пассажиропоток до 4 миллионов человек в год. Больше всего новых рейсов появится из аэропортов Модлин и Шопена, а билеты на часть маршрутов уже продаются по цене от 134 злотых (1644 грн).

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