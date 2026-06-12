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В Гамбурге срочно эвакуировали часть аэропорта: в чем причина

Ольга Ганюкова
Новости. Мир
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Все вылеты временно приостановлены
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В международном аэропорту Гамбурга в Германии была проведена экстренная эвакуация части пассажиров после инцидента, связанного с безопасностью. В связи с этим работа терминалов была временно приостановлена, а все рейсы отменены или задержаны.

На месте работают экстренные службы и полиция, которая выясняет обстоятельства происшествия. Об этом пишет mirror.

Как сообщается, инцидент произошел в Терминале 2 после того, как один человек нажал кнопку экстренного вызова на дверях и таким образом получил несанкционированный доступ в зону контроля безопасности. После этого полиция начала масштабную операцию по эвакуации части аэропорта.

Оператор аэропорта подтвердил, что все вылеты временно приостановлены. Пассажиры, которые уже прошли контроль безопасности и находились в зоне ожидания вылета, были вынуждены покинуть здание. Отдельно сообщается, что даже часть пассажиров, которые уже находились на борту самолетов, также была эвакуирована.

Аэропорт немецкого города Гамбург эвакуировали после инцидента

По данным местных СМИ, задержанного доставили в отделение федеральной полиции, расположенное непосредственно в аэропорту. В Федеральной полиции Германии отметили, что ведется расследование по факту нарушения режима безопасности в контролируемой зоне.

Немецкое издание Bild сообщает, что в терминале царила напряженная обстановка: пассажиров предупреждали через громкоговорители о невозможности вылета, а на табло отображались задержки рейсов до трех часов.

На месте происшествия работали следователи, которые осматривали зал ожидания, а также сотрудники таможенной службы. Пожарные подразделения были приведены в готовность возле Терминала 1 и на площади аэропорта.

Отдельно отмечается, что женщине, причастной к инциденту, оказали медицинскую помощь. По информации журналистов, она жаловалась на проблемы с кровообращением.

Аэропорт немецкого города Гамбург эвакуировали после инцидента

Как сообщал OBOZ.UA, европейский лоукостер Ryanair зимой 2026-2027 годов увеличит сеть в Варшаве до рекордных 46 маршрутов, открыв 12 новых направлений и увеличив пассажиропоток до 4 миллионов человек в год. Больше всего новых рейсов появится из аэропортов Модлин и Шопена, а билеты на часть маршрутов уже продаются по цене от 134 злотых (1644 грн).

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