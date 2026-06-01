В ЕС запускают новые рейсы из аэропортов, удобных для украинцев: какие направления открыли и сколько будут стоить

Европейских лоукостер Ryanair зимой 2026-2027 годов увеличит сеть в Варшаве до рекордных 46 маршрутов, открыв 12 новых направлений и нарастив пассажиропоток до 4 миллионов человек в год. Больше всего новых рейсов появится из аэропортов Модлин и Шопена, а билеты на часть маршрутов уже продают по цене от 134 злотых (1644 грн).

Об этом говорится на официальном сайте лоукостера. Отмечается, что это наибольшее количество направлений, которое компания когда-либо предлагала в польской столице.

Из общего количества маршрутов 12 будут абсолютно новыми. Благодаря такому расширению авиакомпания рассчитывает перевезти через два варшавских аэропорта около 4 миллионов пассажиров в год. Рост стал возможным благодаря увеличению пропускной способности.

Наибольшее расширение ожидает Аэропорт Варшава-Модлин, который уже много лет является одной из главных баз Ryanair в Польше. Компания разместит там еще два самолета, увеличив свой флот до восьми воздушных судов. После расширения сеть Модлина будет насчитывать 30 маршрутов, среди которых появятся пять новых направлений:

Братислава;

Бристоль;

Манчестер;

Шеннон;

Загреб.

Ожидается, что пассажиропоток аэропорта вырастет более чем вдвое – с 1,5 миллиона до более 3,2 миллиона пассажиров в год. Не менее масштабные изменения ждут и главный аэропорт польской столицы.

В зимнем сезоне Ryanair будет выполнять из аэропорта Шопена 16 маршрутов, семь из которых будут новыми. Среди новых направлений:

Бари;

Болонья;

Катания;

Ливерпуль;

Неаполь;

Турин;

Венеция.

Благодаря этому пассажиропоток Ryanair в Шопене увеличится более чем на 50% и достигнет примерно 800 тысяч пассажиров ежегодно. Для украинских путешественников Варшава давно стала одним из главных транспортных центров Европы. Через польскую столицу украинцы летают в Италию, Великобританию, Ирландию, Испанию и десятки других стран.

Расширение сети Ryanair означает увеличение конкуренции между перевозчиками, что традиционно приводит к снижению цен на билеты и появлению большего количества акционных предложений. В честь масштабного расширения маршрутной сети компания объявила трехдневную распродажу.

Более 100 тысяч билетов на новые и действующие маршруты доступны по цене от 134 польских злотых. Авиакомпания призывает пассажиров бронировать места заранее, поскольку самые дешевые тарифы традиционно раскупают быстрее.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири назвал нынешнее расширение крупнейшим в истории компании в Варшаве и подчеркнул, что новые рейсы обеспечат пассажирам больше выбора, низкие тарифы и еще более удобное сообщение между Польшей и другими странами Европы.

