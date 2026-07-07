В Европе создадут центр обслуживания ракет для систем ПВО Patriot: что это даст

США, Германия, Нидерланды, Польша и Швеция подписали межправительственное соглашение о создании в Европе центра обслуживания ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Ожидается, что новый объект позволит быстрее обслуживать ракеты и повысит готовность систем ПВО союзников к реагированию на современные угрозы.

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Документ был подписан в кулуарах саммита НАТО в Анкаре. О заключении соглашения сообщил вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети X. Он заявил, что создание центра"значительно расширит возможности и ускорит производство и обслуживание ракет".

По его словам, Польша стремится не только закупать современное вооружение, но и участвовать в его производстве и техническом обслуживании в Европе. Также 7 июля информацию о создании центра подтвердила компания Lockheed Martin – производитель ракет PAC-3.

Новый центр будет обеспечивать техническое обслуживание и поддержку ракет непосредственно на территории Европы. Это должно сократить время ремонта, ускорить возвращение ракет в строй и повысить боеготовность систем Patriot.

В Lockheed Martin подчеркнули, что объект усилит возможности интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Кроме того, он станет частью более широкого сотрудничества между союзниками в сфере развития оборонной промышленности.

Детали проекта

Центр будет обслуживать ракеты PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) и PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI), которые находятся на вооружении стран Альянса. Lockheed Martin планирует предоставить необходимую производственную экспертизу, инженерную поддержку, опыт технического сопровождения и управления цепочками поставок.

Президент Lockheed Martin International Джей Питман заявил, что промышленное сотрудничество укрепляет трансатлантическую оборонно-промышленную базу, а также способствует экономическому развитию и общей безопасности. По его словам, компания продолжает работать с союзниками по НАТО и партнерами оборонной отрасли над расширением возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, а также над развитием региональных сетей технического обслуживания.

Напомним, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции – Анкару, где принимает участие в саммите НАТО. С президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом он встретится завтра, 8 июля, в 14:30, после заседания Совета НАТО.

Также OBOZ.UA сообщал, что российские власти развернули масштабную дипломатическую и информационную кампанию накануне саммита НАТО 7–8 июля. Оккупанты в очередной раз пытаются выставить себя "миротворцами", а Украину – главным препятствием на пути к завершению войны.

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